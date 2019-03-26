Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 64,17 рубляПРАЙМ 26 марта в 05:22
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9539 рубля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в причастности к теракту в метро
В результате взрывов в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метро погибли 40 человек.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Экономика
Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег
В причастности к масштабному отмыванию денег Swedbank заподозрили в феврале.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»
В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Игры
Capcom объявила дату релиза стратегии Conan Unconquered
В начале этого месяца Funcom и студия Petroglyph впервые показали геймплей "сурвайвал-RTS" Conan Unconquered, а сегодня у этой необычной стратегии появилась дата релиза - основать своё королевство в безжалостном мире Конана-Варвара можно будет с 30 мая.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до четырех человек
В понедельник, 18 марта, произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Ругани
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Здоровье
Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене
Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Кардиохирурги из Беларуси провели уникальную операцию
«Команда белорусских детских кардиохирургов провела операцию по коррекции врожденного порока сердца: стеноза клапана легочной артерии малышу с массой тела 1 кг 135 грамм», – отмечается в сообщении.
Обновлено в 09:40
Кино
Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Здоровье
Россияне превысили норму потребления сахара в 2018 году в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм.
Обновлено в 04:13
Политика
За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Нальчике два года лечили мертвого пациента
Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов
Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Дагестане против сотрудников ПФР возбудили дела за фиктивные пенсии
Против сотрудников Пенсионного фонда в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 13:46