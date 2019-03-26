Официальный курс евро на среду снизился до 72,58 рубляРИА Новости 05:49

Официальный курс евро на среду снизился на 34,21 копейки - до 72,5808 рубля, курс доллара уменьшился на 33,1 копейки - до 64,1683 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 72,58 рубля

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