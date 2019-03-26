Финансы
Рубль слегка прибавляет к доллару и евро на дорожающей нефтиПРАЙМ 03:10
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 3 копейки — до 64,05 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 72,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия
СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве
Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал доследственную проверку обстоятельств при которых в Неве утонул 10-летний ребенок.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Гризманн устал от трансферных слухов: «Каждый год одно и то же»
Французский футболист заявил, что каждый год его отправляют в ту или иную команду.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90
Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.
Обновлено в 02:44
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Эстонией
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном на сайте ведомства.
Обновлено в 07:50
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Mitsubishi представил экстремальный пикап L200
Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа L200 (Triton) – Absolute.
Обновлено в 07:09
Музыка
Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»
Обновлено в 07:35
Общество
Обвинение попросило 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера
Прокурор попросил приговорить бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии и назначить ему штраф в размере 500 млн рублей.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено вчера в 20:18
Общество
В Подмосковье общеобластной субботник состоится 20 апреля
Общеобластная генеральная уборка состоится в Московской области 20 апреля, сообщил на заседании регионального правительства министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Обновлено в 05:35
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия
Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу
Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Защита Кокорина направила жалобу в ЕСПЧ
Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:34
Происшествия
16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний «летающего карабина»
Аппарат, сконструированный студентами СКБ-АМ, представляет собой винтовой дрон вертикального взлета, вооруженный гладкоствольным карабином "Вепрь 12 Молот" 12-го калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов и предназначенный для перехвата других беспилотников.
Обновлено в 07:18
Экономика
Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей
Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.
Обновлено в 07:40
Финансы
Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Два человека пострадали во время стрельбы в аэропорту Турции
В результате пострадали два человека.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Трое российских военных погибли в результате атаки боевиков в Сирии
Трое российских военных погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в Сирии в результате нападения боевиков.
Обновлено вчера в 15:07
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России
Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.
Обновлено вчера в 07:58
Хоккей
Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»
Обновлено в 09:08
Политика
Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторы
Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%).
Обновлено в 02:07
Общество
NYT: активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности
Человеческое взаимодействие в современном мире, по мнению колумниста издания, относится к категории товаров люкс Активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности, считает репортер New York Times Нелли Боулз, которая специализируется на интернет-культуре и технологиях.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51