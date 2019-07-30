Официальный курс евро на среду снизился на 4,37 копейки - до 70,598 рубля, курс доллара снизился на 14,19 копейки - до 63,3791 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 70,6 рубля

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