Официальный курс евро на среду снизился на 18,03 копейки - до 70,6771 рубля, курс доллара - на 1,51 копейки, до 62,8129 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

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