Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубляРИА Новости 06:09
Официальный курс евро на среду снизился на 18,03 копейки - до 70,6771 рубля, курс доллара - на 1,51 копейки, до 62,8129 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:12, Вашингтон
Армия и оружие
Полиция Италии изъяла арсенал боеприпасов у украинских неонацистов
В ходе проведения спецоперации полиция Италии изъяла аресанл оружия и боеприпасов у выходцев с Украины, воевавших в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:18
Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Происшествия
Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца
Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок ареста обвиняемого в госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.
Обновлено в 06:13
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Политика
Министр юстиции Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США
Вице-канцлер Австрии и министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщает Deautsche Welle.
Обновлено в 06:51
Энергетика
Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»
Обновлено в 05:12
Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали все корпуса УрФУ
Обновлено в 06:03
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Канал незаконной миграции пресекли в Москве
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы.
Обновлено в 06:40
Политика
В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией
В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.
Обновлено в 07:06
Политика
Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию с выборами в Москве — Песков
Администрация президента РФ следит за ситуаций с выборами в Мосгордуму, но вмешиваться не намерена, об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Происшествия
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей
Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Политика
На Украине вступил в силу закон об украинском языке
Закон о государственном языке на Украине во вторник вступил в силу.
Обновлено в 02:45
Политика
Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады
В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 05:34
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию
Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Казахстанский банкир продал Троценко долю в золотодобытчике из России
Казахстанский горно-металлургический холдинг Fincraft Resources заключил с российским НПО «Альтаир» соглашение о продаже последнему своей кипрской структуры Fincraft Holdings, контролирующей 22,42% капитала российской золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Обновлено в 07:01
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 05:08
Кино
Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат
Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 06:47
Интернет
Фильтр для «состаривания» вернул приложение FaceApp в топ App Store
Приложение FaceApp вернулось на первые места в магазинах App Store и Google Play в России, США и других странах.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Космос
Астероид Рюгю оказался похож на пористую губку, заявляют ученые
Замеры европейского ровера MASCOT показали, что астероид Рюгю оказался неожиданно "пустым" изнутри – он похож по структуре на губку с большим числом крупных пор.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55