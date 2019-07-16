Официальный курс евро на среду снизился на 18,03 копейки - до 70,6771 рубля, курс доллара - на 1,51 копейки, до 62,8129 рубля, следует из данных Банка России.

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