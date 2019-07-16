Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубляРИА Новости 06:09

Официальный курс евро на среду снизился на 18,03 копейки - до 70,6771 рубля, курс доллара - на 1,51 копейки, до 62,8129 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ вновь понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:05

Курсы валют ЦБ РФ на 16 июля: 62,8129 руб/доллар США и 70,6771 руб/евро

SIA.ru07:00

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Центробанк РФ понизил курс доллара и евро

News.ru06:23

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новости06:09

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 62,8129 руб

Финмаркет05:47

ЦБ снизил на 17 июля курс доллара до 62,81 рубля

ТАСС06:23
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:12, Вашингтон
Армия и оружие

Полиция Италии изъяла арсенал боеприпасов у украинских неонацистов

В ходе проведения спецоперации полиция Италии изъяла аресанл оружия и боеприпасов у выходцев с Украины, воевавших в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:18
Наука

Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Происшествия

Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца

Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок ареста обвиняемого в госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.
Обновлено в 06:13
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Экономика

ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры

В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Политика

Министр юстиции Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Вице-канцлер Австрии и министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщает Deautsche Welle.
Обновлено в 06:51
Энергетика

Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»

Обновлено в 05:12
Общество

Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали все корпуса УрФУ

Обновлено в 06:03
Интернет

Twitter представил новый дизайн

Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Канал незаконной миграции пресекли в Москве

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы.
Обновлено в 06:40
Политика

В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией

В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.
Обновлено в 07:06
Политика

Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию с выборами в Москве — Песков

Администрация президента РФ следит за ситуаций с выборами в Мосгордуму, но вмешиваться не намерена, об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:33
Происшествия

На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей

Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Политика

На Украине вступил в силу закон об украинском языке

Закон о государственном языке на Украине во вторник вступил в силу.
Обновлено в 02:45
Политика

Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады

В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 05:34
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию

Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Казахстанский банкир продал Троценко долю в золотодобытчике из России

Казахстанский горно-металлургический холдинг Fincraft Resources заключил с российским НПО «Альтаир» соглашение о продаже последнему своей кипрской структуры Fincraft Holdings, контролирующей 22,42% капитала российской золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Обновлено в 07:01
Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 05:08
Кино

Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат

Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 06:47
Интернет

Фильтр для «состаривания» вернул приложение FaceApp в топ App Store

Приложение FaceApp вернулось на первые места в магазинах App Store и Google Play в России, США и других странах.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию

Обновлено в 06:37
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Космос

Астероид Рюгю оказался похож на пористую губку, заявляют ученые

Замеры европейского ровера MASCOT показали, что астероид Рюгю оказался неожиданно "пустым" изнутри – он похож по структуре на губку с большим числом крупных пор.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе

Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
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