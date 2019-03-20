Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — на 6Банки.ру 06:46

Банк России установил официальные курсы валют на 21 марта. Курс доллара понизился на 3,64 копейки, составив 64,2803 рубля (64,3167 рубля на 20 марта). Курс евро уменьшился на 6,06 копейки, до 72,9389 рубля (72,9995 рубля на 20 марта).

Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — на 6

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