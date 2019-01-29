Финансы

Официальный курс евро на среду незначительно выросDP.RU вчера в 05:17

Установленный Центробанком курс евро на среду, 30 января, вырос на 68,79 копейки и составил 75,8811 рубля. Курс доллара также увеличился на 41,12 копейки и составил 66,4312 рубля, следует из опубликованный ЦБ данных.
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ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:16

Банк России на 31 января понизил курс евро к рублю более чем на 30 копеек до 75.5786 руб., курс доллара США - более чем на 24 копейки до 66.0987 руб

АК&М04:44

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 31 января

Экономика сегодня05:12

ЦБ понизил курсы доллара и евро

News.ru04:55

Банк России понизил на 31 января курс доллара до 66,09 рубля

ТАСС04:20

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru02:22

Центробанк объявил о росте курса рубля в четверг

Свободная Пресса05:08
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей

Обновлено в 09:02
Происшествия

Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.
Обновлено в 08:15
Авто

Skoda показала дизайн нового кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила первые изображения кроссовера Kamiq для европейского рынка.
Обновлено в 06:25
Авто

В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 06:28
Происшествия

Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников

По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков

Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.
Обновлено в 08:48
Политика

Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, также заявив, что не намерен подавать в отставку.
Обновлено в 08:31
Интернет

Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS

Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
Обновлено в 02:43
Гаджеты

Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Следователь сообщил о 16 обвиняемых по делу братьев Магомедовых

Обновлено в 07:50
Теннис

Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы

Обновлено в 08:11
Происшествия

В школе во Владимирской области произошел крупный пожар

Обновлено в 07:09
Интернет

Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN

Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Похищенная картина Куинджи возвращается в Петербург

Похищенная ранее из Третьяковской галереи картина Русского музея сегодня, 30 января, вернется в Петербург.
Обновлено в 01:05
Наука

Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек

Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Экономика

Apple собралась удешевить iPhone в России

Компания Apple планирует снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару.
Обновлено в 00:50
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В администрацию Балашихи пришли с обысками

Следователями совместно с оперативными сотрудникам ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Химках учительницу уволили после травли первоклассника

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова получила официальное подтверждение от директора химкинской школы об увольнении учительницы физкультуры, после занятия с которой первоклассник попал в больницу.
Обновлено в 08:36
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Политика

Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму

Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

«Жри быстрее»: в Смоленске учительница расцарапала лицо второкласснику

Обновлено в 08:13
Технологии

Apple признала факт локализации персональных данных россиян

Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
Обновлено в 07:39
Общество

Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Наука

Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка

Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено вчера в 14:47
Кино

Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который получил в США порнопремию AVN Awards.
Обновлено в 05:13
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