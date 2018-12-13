Финансы
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 17,48 копейки - до 75,3916 рубля, курс доллара уменьшился на 16,75 копейки - до 66,255 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости05:50
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Финансы
МВФ: глобальный долг за 2017 год достиг 225% от мирового ВВП
Глобальный долг (частный и суверенный) на конец прошлого года достиг $184 трлн (225% от мирового ВВП).
Обновлено в 13:52
Финансы
Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле
Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено в 10:55
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,1%
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2369,33 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1124,49 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.
Обновлено в 02:21
Финансы
Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы
В Краснодаре приняли бюджет на 2019 год
На 65-м заседании городской думы депутаты одобрили бюджет Краснодара на 2019 год. Запланированный объем доходов составляет 24,5 млрд руб.
Обновлено в 11:32
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы
ЦБ вот-вот примет решение о ставке
В эту пятницу состоится заседание финрегулятора, на котором выяснится дальнейшая судьба ключевой ставки.
Обновлено в 08:15
Финансы
Запсибкомбанк выплатил 35,4 млн руб по 9-му купону облигаций 2-й серии
Запсибкомбанк 20 марта 2014 года зарегистрировал выпуск облигаций серии 02 в размере 241 млн 358,912 тыс. штук номиналом 10 рублей каждая.
Обновлено в 04:50
Финансы
Банки в Удмуртии с начала 2018 года выдали кредиты на 206 млрд рублей
За десять месяцев 2018 года банки Удмуртии выдали кредиты населению и организациям на общую сумму почти 206 млрд руб. Об этом сообщает Национальный банк республики 12 декабря.
Обновлено вчера в 08:33
Финансы
Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства
На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы
Франция собралась отложить намеченное на 2019 год снижение корпоративного налога
Правительство Франции может отложить запланированное на 2019 год снижение налога на прибыль для крупных компаний, чтобы удержать дефицит бюджета ниже действующего в ЕС лимита на уровне 3%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве.
Обновлено в 06:02