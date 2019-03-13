Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 74,06 рубляРИА Новости вчера в 06:00

Официальный курс евро на пятницу вырос на 3,76 копейки - до 74,0613 рубля, курс доллара снизился на 18,69 копейки - до 65,4021 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 16 марта

Интерфакс08:12

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт08:10

Курсы валют на сегодня, 15 марта 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:11

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 74,07 рубля

РИА Новости06:54

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru07:26

ЦБ РФ установил курс евро с 16 марта в размере 74,0686 руб

Финмаркет06:19

Официальный курс доллара и евро вырос

Газета.Ru07:06
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Происшествия

Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии

Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.
Обновлено в 19:48
Происшествия

В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей

Обновлено в 21:08
Космос

Во Флориде стартовала ракета-носитель Delta IV со спутником для ВС США

Ракета-носитель Delta IV стартовала с космодрома на мысе Канаверал с коммуникационным спутником WGS 10 для ВС США и союзников, трансляцию запуска ведет компания United Launch Alliance.
Обновлено в 20:38
Интернет

«Яндекс» запустит собственную социальную сеть

«Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании.
Обновлено в 21:51
Политика

Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»

Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 19:07
Экономика

Гильдия пекарей: в этом году хлеб подорожает на 5-6%

По итогам 2019 года ожидается рост стоимости хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 5-6%, заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.
Обновлено в 20:36
Спорт

ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным в истории ФИФА

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2018 года в России составил $5,357 млрд.
Обновлено в 16:46
Политика

Дерипаска подал в суд на минфин США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции, следует из материалов федерального суда Вашингтона.
Обновлено в 13:13
Политика

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено в 14:03
Хоккей

Шатаут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Каролину»

Вратарь Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив все 46 бросков. Ранее получивший пирогом в лицо Овечкин нецензурно выразил свои эмоции.
Обновлено в 22:05
Политика

National interest: Россия побеждает в «санкционной войне»

Издание пишет, что США и ЕС хотели "наказать" Россию, но на самом деле стимулировали рост ее экономики Профессор политологии Джуди Твигг в статье для National interest пишет, что санкции, которые были введены Западом в 2014 году и после этого периодически дополнялись, имели цель "наказать" Россию, но вместо этого стали толчком для развития экономики.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Политика

Мадуро счел терактом США аварию в электросетях Венесуэлы

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что авария в электросетях страны является устроенным США терактом.
Обновлено в 20:30
Происшествия

В Китае два человека погибли в результате оползня

Два человека погибли, 17 пропали без вести в результате оползня в уезде Сяннин городского округа Линьфэн в центральной китайской провинции Шаньси, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Обновлено в 22:07
Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники

У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Ослепляющее оружие «Филин» станет в полтора раза мощнее

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разрабатывает улучшенные модификации станций визуально-оптических помех «Филин», а также повышает дальность действия текущей версии, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие

Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено в 13:13
Политика

На Украине предложили взыскать с РФ ренту за «земли Юрия Долгорукого»

«Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли», - сказал экс-генпрокурор.
Обновлено в 19:15
Политика

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об отмене режима ЧП

Дональд Трамп наложил вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Новосибирске борец против абортов изнасиловал родную дочь

Обновлено в 21:29
Финансы

Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября

Доллар США на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября 2018 года, евро снизился до 73,62 рублей впервые с 7 августа 2018 года.
Обновлено в 12:49
Политика

Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая

Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
Обновлено в 19:56
Транспорт

В Румынии построили шоссе длиной один метр

Бизнесмен из Румынии Стефан Мандачи построил в городе Сучава автомобильную дорогу длиной один метр с целью привлечь внимание властей к слабо развитой инфраструктуре.
Обновлено в 21:22
Политика

Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину

Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Самолет-разведчик из США переночевал в аэропорту Новосибирска

Согласно информации новосибирского споттера, самолёт-разведчик приземлился в Новосибирске в четверг, 14-го марта вечером, сообщает региональный портал "НГС".
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры возле границ России в районе Балтики.
Обновлено в 14:51
Транспорт

ЦОДД оштрафовали за установку уменьшенных дорожных знаков

Мировой суд назначил ЦОДД штраф в 200 тысяч рублей. Претензии вызвали знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход».
Обновлено в 02:55
Происшествия

Советника красноярского губернатора задержали по делу о мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержали советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве

16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.
Обновлено в 17:37
Спорт

Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:06
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