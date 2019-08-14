Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,46 рубляРИА Новости вчера в 05:57
Официальный курс евро на пятницу вырос на 55,13 копейки - до 73,455 рубля, курс доллара увеличился на 68,75 копейки - до 65,8907 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Технологии
Полет с приводнением: в России создадут новый дрон для Арктики
В России создадут палубный дрон для ледовой проводки судов в Арктике.
Обновлено в 17:01
Наука
Беспилотный самолет ROBOpilot совершил первый тестовый полет
"Самолет-зомби" ROBOpilot совершил первый тестовый полет в США.
Обновлено в 16:36
Экономика
Инфляция в Петербурге демонстрирует стабильность
Инфляция в Санкт-Петербурге в июле 2019 года осталась на уровне июня и составила 4,3%, при том, что инфляция по России в целом в июле продолжила замедляться.
Обновлено в 05:29
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Обновлено в 19:23
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено в 07:40
Космос
Роскосмос решил застраховать запуск ракеты «Протон» на 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 16:39
Наука
Антропологи установили районы, в которых древние предки людей скрещивались с неизвестными видами
Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) определили районы, в которых древние предки Homo sapiens активно скрещивались с представителями других видов людей.
Обновлено 14 августа в 07:53
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Пять человек погибли из-за удара молнии на Кубе
Обновлено в 17:56
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Авто
Названы шесть самых надежных новых моторов
Обновлено в 20:02
Политика
Продление ареста украинских моряков признали законным
Защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, не смогла оспорить продление ареста.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Президент Мексики выступил против казни стрелка из Эль-Пасо
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что выступает против возможной смертной казни человека, устроившего стрельбу в Эль-Пасо и убившего, в том числе, мексиканцев.
Обновлено в 19:24
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье
Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
Обновлено в 07:09
Наука
Разработан новый метод диагностики аутизма
Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения
Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15