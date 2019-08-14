Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,46 рубляРИА Новости вчера в 05:57
Официальный курс евро на пятницу вырос на 55,13 копейки - до 73,455 рубля, курс доллара увеличился на 68,75 копейки - до 65,8907 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Энергетика
Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче
Как пишет Bloomberg, российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн.
Обновлено в 03:40
Общество
Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл
Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.
Обновлено в 17:55
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев РФ пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Общество
В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса
Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Игры
«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры
Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
В тестовой версии iOS 13 нашли дату презентации новых iPhone
Как пишут специализированные источники, в тестовой версии iOS 13 была найдена дата релиза новых «яблочных» гаджетов.
Обновлено в 11:02
Политика
Рогозин пригласил экипаж А321 на запуск ракеты с «Байконура»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил экипаж самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:42
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Пираты взяли в плен трех россиян у берегов Камеруна
Пираты захватили судно у берегов Камеруна, в плену оказались трое россиян, которые являлись членами экипажа.
Обновлено в 09:49
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Десятки пассажиров аварийно приземлившегося A321 прибыли в Крым
Шестьдесят пять пассажиров аэробуса A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего из Жуковского в Симферополь, но совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье, двумя другими рейсами доставили в Крым.
Обновлено в 00:31
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Футбол
Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter
Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1
Обновлено в 20:13