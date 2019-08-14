Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,46 рубляРИА Новости вчера в 05:57

Официальный курс евро на пятницу вырос на 55,13 копейки - до 73,455 рубля, курс доллара увеличился на 68,75 копейки - до 65,8907 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 65,89 рубля

ПРАЙМвчера в 05:34

ЦБ РФ установил курс евро с 17 августа в размере 73,2227 руб

Финмаркет06:30

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,46 рубля

РИА Новостивчера в 05:57

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,02 рубля

ТАСС03:08

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 августа в размере 73.4550 руб. против 72.9037 руб. на 15 августа

АК&Мвчера в 06:08

Курсы доллара и евро на 15 августа

Банки.рувчера в 01:00

Банк России понизил курс доллар на четверг до 65,20 рубля

Московский Комсомолец14 августа в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Футбол

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Энергетика

Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче

Как пишет Bloomberg, российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн.
Обновлено в 03:40
Общество

Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл

Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Масштабный сбой произошел в системе погранконтроля в аэропортах США

Обновлено в 19:01
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев РФ пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Общество

В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта

Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Политика

Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Происшествия

В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса

Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Игры

«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры

Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

В тестовой версии iOS 13 нашли дату презентации новых iPhone

Как пишут специализированные источники, в тестовой версии iOS 13 была найдена дата релиза новых «яблочных» гаджетов.
Обновлено в 11:02
Политика

Рогозин пригласил экипаж А321 на запуск ракеты с «Байконура»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил экипаж самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:42
Энергетика

«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд

Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька

Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо

Обновлено в 19:13
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски

Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

Пираты взяли в плен трех россиян у берегов Камеруна

Пираты захватили судно у берегов Камеруна, в плену оказались трое россиян, которые являлись членами экипажа.
Обновлено в 09:49
Общество

Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Десятки пассажиров аварийно приземлившегося A321 прибыли в Крым

Шестьдесят пять пассажиров аэробуса A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего из Жуковского в Симферополь, но совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье, двумя другими рейсами доставили в Крым.
Обновлено в 00:31
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено в 06:54
Футбол

Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter

Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика

Суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1

Обновлено в 20:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное