Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,46 рубляРИА Новости вчера в 05:57

Официальный курс евро на пятницу вырос на 55,13 копейки - до 73,455 рубля, курс доллара увеличился на 68,75 копейки - до 65,8907 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро снизился на 23 коп

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
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В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
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Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
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Размещение войск США в Польше окажет важнейшую роль в военном сдерживании России.
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Аюпов — о пенальти: «Как можно было толкнуть Заболотного с его габаритами, чтобы он завалился?»

Футболист «Оренбурга» Тимур Аюпов, сыгравший на позиции центрального защитника в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи», прокомментировал эпизод с назначением пенальти.
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В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
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«Барселона» проиграла в стартовом матче чемпионата Испании по футболу

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Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
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Против главы СБУ возбудили уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака.
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В Ингушетии 13-летнюю девочку похитили для женитьбы

19-летнему жителю Ингушетии грозит уголовная статья за похищение человека. На днях парень украл девочку-подростка, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 10:41
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ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
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Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321

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Гранит науки: Множество самых выносливых земных существ могли стать обитателями Луны

Речь идет о микроскопических землянах, которые известны как тихоходки: эти существа могли выжить после того, как в апреле этого года о лунную поверхность разбился несущий их космический корабль, израильский зонд Берешит.
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Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа

Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.
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Bloomberg: санкции США сыграли на руку российским нефтяникам

Опираясь на собственные расчёты, издание отмечает, что российские нефтяные компании получили не менее $905 млн дополнительных доходов в период с ноября 2018 года по июль 2019 года.
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Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
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Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

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Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
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Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
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Таксистов в России захотели подвести под новый налог

Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых.
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