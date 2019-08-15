Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,46 рубляРИА Новости вчера в 05:57
Официальный курс евро на пятницу вырос на 55,13 копейки - до 73,455 рубля, курс доллара увеличился на 68,75 копейки - до 65,8907 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Здоровье
В Минздраве предложили меры по снижению стресса на рабочем месте
Работодателям предложили создавать комнаты психоэмоциональной разгрузки для снижения стресса и повышения производительности труда, а также обсуждать с сотрудниками, как можно улучшить условия труда и снизить уровень стресса.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено в 16:10
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Политика
Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России
Размещение войск США в Польше окажет важнейшую роль в военном сдерживании России.
Обновлено в 21:21
Футбол
Аюпов — о пенальти: «Как можно было толкнуть Заболотного с его габаритами, чтобы он завалился?»
Футболист «Оренбурга» Тимур Аюпов, сыгравший на позиции центрального защитника в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи», прокомментировал эпизод с назначением пенальти.
Обновлено в 15:42
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено в 03:24
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Ингушетии 13-летнюю девочку похитили для женитьбы
19-летнему жителю Ингушетии грозит уголовная статья за похищение человека. На днях парень украл девочку-подростка, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 10:41
Политика
ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321
Обновлено вчера в 09:47
Космос
Гранит науки: Множество самых выносливых земных существ могли стать обитателями Луны
Речь идет о микроскопических землянах, которые известны как тихоходки: эти существа могли выжить после того, как в апреле этого года о лунную поверхность разбился несущий их космический корабль, израильский зонд Берешит.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа
Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.
Обновлено в 03:11
Энергетика
Bloomberg: санкции США сыграли на руку российским нефтяникам
Опираясь на собственные расчёты, издание отмечает, что российские нефтяные компании получили не менее $905 млн дополнительных доходов в период с ноября 2018 года по июль 2019 года.
Обновлено в 03:33
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 20:41
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
Обновлено в 06:25
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам
Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено в 02:20
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.
Обновлено в 20:02
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Таксистов в России захотели подвести под новый налог
Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых.
Обновлено в 11:50