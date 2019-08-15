Официальный курс евро на пятницу вырос на 55,13 копейки - до 73,455 рубля, курс доллара увеличился на 68,75 копейки - до 65,8907 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,46 рубля

Здоровье В Минздраве предложили меры по снижению стресса на рабочем месте Работодателям предложили создавать комнаты психоэмоциональной разгрузки для снижения стресса и повышения производительности труда, а также обсуждать с сотрудниками, как можно улучшить условия труда и снизить уровень стресса.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Кино В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита» Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.

Происшествия Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.

Политика Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России Размещение войск США в Польше окажет важнейшую роль в военном сдерживании России.

Политика В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.

Политика Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.

Политика Против главы СБУ возбудили уголовное дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака.

Происшествия В Ингушетии 13-летнюю девочку похитили для женитьбы 19-летнему жителю Ингушетии грозит уголовная статья за похищение человека. На днях парень украл девочку-подростка, чтобы жениться на ней.

Политика ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.

Космос Гранит науки: Множество самых выносливых земных существ могли стать обитателями Луны Речь идет о микроскопических землянах, которые известны как тихоходки: эти существа могли выжить после того, как в апреле этого года о лунную поверхность разбился несущий их космический корабль, израильский зонд Берешит.

Происшествия Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.

Энергетика Bloomberg: санкции США сыграли на руку российским нефтяникам Опираясь на собственные расчёты, издание отмечает, что российские нефтяные компании получили не менее $905 млн дополнительных доходов в период с ноября 2018 года по июль 2019 года.

Общество Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.

Космос Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наука Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.

Космос Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми» Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.