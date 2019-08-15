Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,46 рубляРИА Новости 15 августа в 05:57

Официальный курс евро на пятницу вырос на 55,13 копейки - до 73,455 рубля, курс доллара увеличился на 68,75 копейки - до 65,8907 рубля, следует из данных Банка России.
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