Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,89 рубляРИА Новости 06:10

Официальный курс евро на пятницу вырос на 17,02 копейки - до 72,8884 рубля, курс доллара увеличился на 20,87 копейки - до 64,8012 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,89 рубля

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