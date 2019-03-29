Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,89 рубляРИА Новости вчера в 06:10
Официальный курс евро на пятницу вырос на 17,02 копейки - до 72,8884 рубля, курс доллара увеличился на 20,87 копейки - до 64,8012 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу
Рано утром в субботу, 30 марта, в Иркутске произошло землетрясение.
Обновлено в 19:26
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Энергетика
Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель
Мировые цены на нефть поднялись в последнюю сессию на неделе, однако «мировой эталон» Brent не превысил $69 за баррель, 29 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Чёрном море
Обновлено в 02:35
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика
Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым
Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Политика
Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено в 08:44
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Политика
Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием
Обновлено в 10:19
Происшествия
После призыва Кадырова виновник ДТП в Москве сдался полиции
Д. объяснил, что авария произошла случайно, и слова главы Чечни произвели на него сильное впечатление, после которого он тут же пришел с повинной в полицию.
Обновлено в 09:44
Культура
Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова расстроила фанатов
Обновлено в 18:46
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Из автомобиля гимнаста Нагорного украли сумку с документами
Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о краже сумки и документов из своего автомобиля в Путилково.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Происшествия
На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры
Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в доме в Анкаре
Обновлено в 18:43
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20
Космос
Определены победители одного из финальных этапов 3D-Printed Habitat Challenge
Обновлено в 13:59
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Хоккей
КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала разъяснение относительно эпизода с заброшенной шайбой в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с омским "Авангардом".
Обновлено в 18:48
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией
GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17