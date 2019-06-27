Финансы
Банк России повысил курс доллара до 62,81 рубляТАСС 26 июня в 05:43
Банк России установил на 27 июня официальный курс доллара на уровне 62,8083 рубля, что на 28,5 копеек выше предыдущего показателя.
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Политика
Трамп приглашен на 75-летие Победы
Обновлено в 05:24
Авто
BMW и Toyota создадут новый Toyota Land Cruiser
Одно из японских изданий на днях рассказало своим читателям, что в недалеком будущем компания BMW может выпустить внедорожник на шасси Land Cruiser.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин об отношении к Трампу, деле Скрипалей и саммите G20
G20 Интервью состоялось в преддверии саммита стран G20 в японском городе Осака.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных
В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Дом Аниты Цой затопило из-за ливней
Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака
Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Политика
Трамп отказался говорить с премьером Испании, указав ему на его место
Президент США Дональд Трамп перед заседанием на саммите G20 указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место.
Обновлено в 10:31
Политика
Макрон надеется на встречу с Путиным в «нормандском формате»
Во время встречи с Путиным президент Франции выразил надежду, что в июле они встретятся в "нормандском формате".
Обновлено в 11:04
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Авто
Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager
Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
Обновлено в 00:48
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел
Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии
Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Москве покончил с собой, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина
«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
НАСА заказывает новые штурмовые винтовки
Предполагается, что данные штурмовые винтовки послужат не для оснащения астронавтов, а для обеспечения безопасности космического центра им. Джона С. Стенниса (часто называемого SSC) в округе Хэнкок, штат Миссисипи.
Обновлено в 11:26
Политика
«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины
Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Божена Рынска подала заявление в полицию
Обновлено в 10:44
Общество
Всемирный курултай башкир в Уфе начался со скандала
Как стало известно, организаторы Курултая исключили Алчинова из списка участников. Но он пытался попасть на мероприятие обманным способом.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58