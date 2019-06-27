Финансы

Банк России повысил курс доллара до 62,81 рубляТАСС 26 июня в 05:43

Банк России установил на 27 июня официальный курс доллара на уровне 62,8083 рубля, что на 28,5 копеек выше предыдущего показателя.
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ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

News.ruвчера в 05:48

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Московский Комсомолец06:57

Курс доллара вырос до 63,15 рубля

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ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро, но не сильно

Росбалтвчера в 07:06

Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 15 коп

Urbc.Ru06:36

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

РИА Новостивчера в 05:34

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 63,05 рубля

ПРАЙМвчера в 05:23
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика

Трамп приглашен на 75-летие Победы

Обновлено в 05:24
Авто

BMW и Toyota создадут новый Toyota Land Cruiser

Одно из японских изданий на днях рассказало своим читателям, что в недалеком будущем компания BMW может выпустить внедорожник на шасси Land Cruiser.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин об отношении к Трампу, деле Скрипалей и саммите G20

G20 Интервью состоялось в преддверии саммита стран G20 в японском городе Осака.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Дом Аниты Цой затопило из-за ливней

Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Политика

Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака

Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Политика

Трамп отказался говорить с премьером Испании, указав ему на его место

Президент США Дональд Трамп перед заседанием на саммите G20 указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место.
Обновлено в 10:31
Политика

Макрон надеется на встречу с Путиным в «нормандском формате»

Во время встречи с Путиным президент Франции выразил надежду, что в июле они встретятся в "нормандском формате".
Обновлено в 11:04
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Авто

Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager

Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
Обновлено в 00:48
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел

Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии

Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Москве покончил с собой, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 08:05
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский предоставил гражданство «защищавшим суверенитет» Украины

Обновлено в 08:36
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

НАСА заказывает новые штурмовые винтовки

Предполагается, что данные штурмовые винтовки послужат не для оснащения астронавтов, а для обеспечения безопасности космического центра им. Джона С. Стенниса (часто называемого SSC) в округе Хэнкок, штат Миссисипи.
Обновлено в 11:26
Политика

«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины

Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Божена Рынска подала заявление в полицию

Обновлено в 10:44
Общество

Всемирный курултай башкир в Уфе начался со скандала

Как стало известно, организаторы Курултая исключили Алчинова из списка участников. Но он пытался попасть на мероприятие обманным способом.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
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