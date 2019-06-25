Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Происшествия
Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22
В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено в 01:06
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17
Экономика
Россияне оказались не такими уж и старыми
Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено в 19:01
Политика
Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Политика
Путин прибыл в Японию на саммит G20
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу состоится саммит G20. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:22
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Здоровье
В России ужесточат контроль качества донорской крови
Новые правила заменят устаревший технический регламент, который устанавливал требования к крови и ее компонентам.
Обновлено в 15:00
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Обновлено в 11:36
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе App Store
Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в ряде стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 20:11
Общество
Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Наука
Затяжное счастье
В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено в 11:16
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Здоровье
Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей
Обновлено в 18:51
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Экономика
Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.
Обновлено в 11:57
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Политика
Трамп заявил, что в ситуации вокруг Ирана «нет никакой спешки»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг отношений США и Ирана "нет никакой спешки" и выразил надежду на положительный исход.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Энергетика
Россия заплатит Казахстану за грязную нефть по $15 за баррель
Россия выплатит Казахстану компенсацию за загрязненную нефть в порту Усть-Луга в размере $15 за баррель.
Обновлено в 16:34
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Недвижимость
В России вступает в силу новое правило покупки квартир в новостройках
С 1 июля в России начинает действовать правило обязательного использования эскроу-счетов, которые в первую очередь призваны защищать дольщиков от недобросовестных застройщиков.
Обновлено в 10:25