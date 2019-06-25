Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 63,05 рубля

ПРАЙМ05:23

ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

News.ru05:48

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

РИА Новости05:34

ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро, но не сильно

Росбалт07:06

Центробанк повысил курс доллара на пятницу до 63,05 рубля

Московский Комсомолец05:49

Банк России на 28 июня повысил курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 71.6635 руб., курс доллара США - почти на 24 копейки до 63.0452 руб

АК&М05:46

ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 71,6635 руб

Финмаркет05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:27, Вашингтон
Общество

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Обновлено в 21:59
Происшествия

Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22

В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено в 01:06
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено в 17:17
Экономика

Россияне оказались не такими уж и старыми

Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Музыка

Объявлены победители конкурса Чайковского

Обновлено в 19:01
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Политика

Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу состоится саммит G20. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:22
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Здоровье

В России ужесточат контроль качества донорской крови

Новые правила заменят устаревший технический регламент, который устанавливал требования к крови и ее компонентам.
Обновлено в 15:00
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Обновлено в 11:36
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе App Store

Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в ряде стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 20:11
Общество

Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Наука

Затяжное счастье

В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено в 11:16
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Здоровье

Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей

Обновлено в 18:51
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Экономика

Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.
Обновлено в 11:57
Культура

Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией

Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Политика

Трамп заявил, что в ситуации вокруг Ирана «нет никакой спешки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг отношений США и Ирана "нет никакой спешки" и выразил надежду на положительный исход.
Обновлено в 21:09
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Энергетика

Россия заплатит Казахстану за грязную нефть по $15 за баррель

Россия выплатит Казахстану компенсацию за загрязненную нефть в порту Усть-Луга в размере $15 за баррель.
Обновлено в 16:34
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Недвижимость

В России вступает в силу новое правило покупки квартир в новостройках

С 1 июля в России начинает действовать правило обязательного использования эскроу-счетов, которые в первую очередь призваны защищать дольщиков от недобросовестных застройщиков.
Обновлено в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное