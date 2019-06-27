Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Центробанк повысил курсы доллара и евро

Экономика сегодня09:27

ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро, но не сильно

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ЦБ повысил на 28 июня курс доллара до 63,05 рубля

ТАСС05:34

ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

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Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

РИА Новости05:34

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 63,05 рубля

ПРАЙМ05:23

Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля

Комсомольская правдавчера в 07:45
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Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Происшествия

Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м

Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. "По уточненным данным, на Ярославском шоссе происходит горение в складских помещениях на площади около 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:33
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Политика

Путин: Скрипаль уже был наказан до инцидента в Солсбери

Президент России Владимир Путин в интервью британской газете FT заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери и никакого интереса для Москвы собой уже не представлял.
Обновлено в 15:47
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Политика

Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа

Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54
Происшествия

В МАК назвали причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году

Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 12 февраля 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Кино

Фильмы на «Ночь кино» зрители выберут голосованием

В России 24 августа пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Всю ночь в кинотеатрах будут проходить показы популярных отечественных фильмов.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Футбол

«Краснодар» выиграл у ЦСКА на турнире в Австрии

Накануне "Ростов" выиграл у московского "Спартака", а во втором матче "Краснодар" был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.
Обновлено в 14:30
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Спорт

Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019

Обновлено в 14:14
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Футбол

Барри Таун — Клифтонвилл 0:0

В первом матче предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы люксембургский "Прогрес" обыграл валлийский клуб "Кардифф МУ" (1:0).
Обновлено в 15:28
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Кино

Клуб моряков-подводников передумал показывать «Курск» родственникам экипажа

В петербургском «Клубе моряков-подводников» отказались от идеи организовать просмотр фильма «Курск» Томаса Винтерберга для родственников погибших членов экипажа.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Политика

Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром

Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танцы на «Кургане Бессмертия»

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за танец у «Кургана Бессмертия».
Обновлено в 03:39
Политика

Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Кино

Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»

Обновлено в 08:21
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
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