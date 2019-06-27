Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Происшествия
Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м
Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. "По уточненным данным, на Ярославском шоссе происходит горение в складских помещениях на площади около 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:33
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Политика
Путин: Скрипаль уже был наказан до инцидента в Солсбери
Президент России Владимир Путин в интервью британской газете FT заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери и никакого интереса для Москвы собой уже не представлял.
Обновлено в 15:47
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Политика
Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа
Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54
Происшествия
В МАК назвали причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году
Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 12 февраля 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Кино
Фильмы на «Ночь кино» зрители выберут голосованием
В России 24 августа пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Всю ночь в кинотеатрах будут проходить показы популярных отечественных фильмов.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Краснодар» выиграл у ЦСКА на турнире в Австрии
Накануне "Ростов" выиграл у московского "Спартака", а во втором матче "Краснодар" был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.
Обновлено в 14:30
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Спорт
Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019
Обновлено в 14:14
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Футбол
Барри Таун — Клифтонвилл 0:0
В первом матче предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы люксембургский "Прогрес" обыграл валлийский клуб "Кардифф МУ" (1:0).
Обновлено в 15:28
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Кино
Клуб моряков-подводников передумал показывать «Курск» родственникам экипажа
В петербургском «Клубе моряков-подводников» отказались от идеи организовать просмотр фильма «Курск» Томаса Винтерберга для родственников погибших членов экипажа.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Политика
Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром
Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танцы на «Кургане Бессмертия»
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за танец у «Кургана Бессмертия».
Обновлено в 03:39
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено в 08:21
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44