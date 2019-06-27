Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 27 июня в 05:34
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией
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Обновлено вчера в 23:39
Политика
На саммите G20 закончилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа
Переговоры продлились почти полтора часа. Как говорится в сообщении Белого дома, лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено вчера в 02:52
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
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Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
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Футбол
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Обновлено вчера в 12:18
Экономика
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления
Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева трогательно поздравила свою маму с 60-летием
Сегодня Ирина празднует свое 60-летие.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с «Приорой» в Ингушетии
Автомобиль «Лада-Приора» столкнулся с пассажирским поездом на переезде в центре города Назрань.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
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Обновлено вчера в 08:40
Здоровье
В Минздраве Башкирии назвали неблагополучные по раку районы
В Минздраве Башкирии назвали самые неблагоприятные по раку районы.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры
Американский президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Интернет
Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Транспорт
Что нужно знать об услугах такси
Каждый человек, обращаясь в службу такси, имеет право рассчитывать на высокий сервис обслуживания.
Обновлено вчера в 20:23
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Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
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Политика
Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллиона рублей
Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»
Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
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Кино
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
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