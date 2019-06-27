Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 27 июня в 05:34

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Банк России повысил курс доллара и евро

News.ruвчера в 06:28

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 06:24

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,08 рубля

Московский Комсомолецвчера в 06:57

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,82 рубля

РИА Новостивчера в 06:06

Курсы доллара и евро на 28 июня

Банки.рувчера в 01:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 63,0756 руб

Финмаркетвчера в 05:51

ЦБ повысил на 28 июня курс доллара до 63,05 рубля

ТАСС27 июня в 05:34
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Обновлено вчера в 21:21
Политика

Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией

Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

На саммите G20 закончилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Переговоры продлились почти полтора часа. Как говорится в сообщении Белого дома, лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено вчера в 02:52
Политика

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Автоспорт

Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике

Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева трогательно поздравила свою маму с 60-летием

Сегодня Ирина празднует свое 60-летие.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Пассажирский поезд столкнулся с «Приорой» в Ингушетии

Автомобиль «Лада-Приора» столкнулся с пассажирским поездом на переезде в центре города Назрань.
Обновлено вчера в 17:37
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Здоровье

В Минздраве Башкирии назвали неблагополучные по раку районы

В Минздраве Башкирии назвали самые неблагоприятные по раку районы.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры

Американский президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Транспорт

Что нужно знать об услугах такси

Каждый человек, обращаясь в службу такси, имеет право рассчитывать на высокий сервис обслуживания.
Обновлено вчера в 20:23
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллиона рублей

Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии»

Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.
Обновлено вчера в 23:58
Кино

Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
Обновлено вчера в 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
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