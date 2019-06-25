Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 28 коп

Urbc.Ru06:38

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

РИА Новости05:34

Банк России повысил официальный курс доллара и евро

News.ruвчера в 05:46

Банк России ощутимо повысил курс доллара, евро прибавил меньше

Росбалтвчера в 07:00

Рубль сдает позиции к доллару и евро, растеряв факторы поддержки

ПРАЙМвчера в 07:12

Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля

Комсомольская правдавчера в 07:45

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 05:20
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Общество

Ежемесячное пособие на детей вырастет в 200 раз

Ежемесячные выплаты за первого и второго ребенка, которые родители будут получать в период с полутора до трех лет малыша вырастут в 200 раз - до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Авто

BMW заявила о намерении выпускать дизельные машины до 2040 года

Гибридная модель с подключаемым модулем от подразделения BMW M уже подтверждена, а полностью электрический автомобиль M планируется выпустить после середины следующего десятилетия.
Обновлено в 05:22
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Наука

Мозоли на ногах не стоит торопиться удалять

Исследователи обнаружили, что мозоли обеспечивают защиту ног во время ходьбы, без ущерба для тактильной чувствительности.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В столице Туниса произошел второй взрыв

Обновлено в 06:42
Происшествия

СК возбудил дело после катастрофы Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 00:08
Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Политика

Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах

Президент Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2»

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 01:34
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Шойгу вручил боевое знамя Национальному центру управления обороной РФ

Обновлено в 06:01
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери»

Певица Саша Савельева в Instagram высказалась о своей «диете кормящей матери». Оказывается, звезда не придерживается ее.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Обновлено вчера в 17:58
Экономика

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов

В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн).
Обновлено в 05:13
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Кино

Сальма Хайек может присоединиться к киновселенной Marvel

Обновлено в 04:00
Авто

Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

Обновлено в 03:05
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Политика

Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
Обновлено в 05:58
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