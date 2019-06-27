Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34

Официальный курс евро на пятницу вырос на 28,19 копейки - до 71,6635 рубля, курс доллара увеличился на 23,69 копейки, до 63,0452 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

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