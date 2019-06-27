Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Политика
Семь делегаций покинули сессию ПАСЕ из-за возвращения России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до конца года.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером
Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Наука
В Крыму найдена гигантская ископаемая птица
При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
Обновлено в 07:22
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Акулы убили юную американку на Багамах
Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах.
Обновлено в 06:46
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Игры
В новом геймплейном трейлере Rune 2 показали сражения с гигантами
Студия Human Head Studios опубликовала свежий геймплейный трейлер Rune 2, которая ещё не так давно носила название Rune: Ragnarok.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
Обновлено в 05:58
Общество
Выпускница из Читы стала «Красой России-2019»
Читинская выпускница Анна Бакшеева стала обладательницей титула «Краса России-2019».
Обновлено вчера в 19:44
Общество
МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Обновление прошивки MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE
Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9 SE начали жаловаться на то, что обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя устройства.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева
Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.
Обновлено в 07:26
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Авто
В Сети продаётся винтажный кемпер Chevrolet Blazer Chalet Camper
На западном портале «Masterpiece Vintage Cars» выставлен на продажу автодом Chevrolet Blazer Chalet Camper 1977 года выпуска.
Обновлено в 01:26
Технологии
Россия разрешила начать работу первой в мире плавучей АЭС
Российское правительство разрешило начать работу первой в мире плавучей атомной электростанции (АЭС) «Академик Ломоносов».
Обновлено в 06:38
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Гаджеты
Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM
Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06