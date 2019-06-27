Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости 05:34

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
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ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро, но не сильно

Росбалт07:06

ЦБ повысил на 28 июня курс доллара до 63,05 рубля

ТАСС05:34

Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля

Комсомольская правдавчера в 07:45

Официальный курс доллара вырос на 24 копейки, евро — на 28 копеек

Банки.ру05:20

ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

News.ru05:48

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

РИА Новости05:34

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:05
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Политика

Семь делегаций покинули сессию ПАСЕ из-за возвращения России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до конца года.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером

Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Экономика

МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды

МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Наука

В Крыму найдена гигантская ископаемая птица

При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
Обновлено в 07:22
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Акулы убили юную американку на Багамах

Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах.
Обновлено в 06:46
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Происшествия

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Обновлено в 07:27
Игры

В новом геймплейном трейлере Rune 2 показали сражения с гигантами

Студия Human Head Studios опубликовала свежий геймплейный трейлер Rune 2, которая ещё не так давно носила название Rune: Ragnarok.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Политика

Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Ядовитый паук атаковал пенсионерку и ее сына в московской квартире

Обновлено в 05:59
Общество

Выпускница из Читы стала «Красой России-2019»

Читинская выпускница Анна Бакшеева стала обладательницей титула «Краса России-2019».
Обновлено вчера в 19:44
Общество

МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Гаджеты

Обновление прошивки MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE

Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9 SE начали жаловаться на то, что обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя устройства.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Политика

Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева

Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.
Обновлено в 07:26
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Авто

В Сети продаётся винтажный кемпер Chevrolet Blazer Chalet Camper

На западном портале «Masterpiece Vintage Cars» выставлен на продажу автодом Chevrolet Blazer Chalet Camper 1977 года выпуска.
Обновлено в 01:26
Технологии

Россия разрешила начать работу первой в мире плавучей АЭС

Российское правительство разрешило начать работу первой в мире плавучей атомной электростанции (АЭС) «Академик Ломоносов».
Обновлено в 06:38
Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Гаджеты

Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM

Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже

Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
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