Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости вчера в 05:34
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Происшествия
ФСБ проводит обыски в офисах автодилера «Рольф»
Крупнейший в России автодилер «Рольф» заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проводят обыски силовики и оперативники.
Обновлено вчера в 08:45
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за грозы
Власти столицы посоветовали водителям быть аккуратными на дорогах из-за прогнозируемого сильного дождя с грозой.
Обновлено в 00:16
Технологии
Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили у Кипра
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Юнкер пошутил про интервью Путина
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес
53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике
Синди Кроуфорд засняли во время отдыха с семьей в Майами.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Футбол
Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21
В финале молодёжного Евро-2019 сборная Испании встретится с Германией, обыгравшей в полуфинале команду Румынии (4:2). Матч состоится 30 июня в Удине на стадионе «Дачия Арена».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Названа возможная причина пожара на складах в Москве
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны украинских военных на окраине Донецка.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
О политической ситуации в Ираке
Террористическая угроза и вопросы безопасности Несмотря на поражение основных группировок ИГИЛ (организация, запрещенная в России), существует значительная угроза безопасности, связанная с вероятностью проведения новых терактов, т.к. оставшиеся группы боевиков продолжают действовать в Ираке.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое.
Обновлено 26 июня в 05:59
Политика
Саммит G20 официально начался в Осаке
Саммит G20 в Осаке начался с небольшим опозданием из-за задержки президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы на двусторонней встрече.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Си Цзиньпин назвал главную угрозу для мировой экономики
Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Дочь Тимати впервые вышла на подиум
На только что прошедшем в Сочи модном шоу «Цирк дю Солей» внимание публики было приковано к пятилетней малышке, дочери знаменитых родителей: 35-летнего рэпера Тимати и 26-летней модели Алёны Шишковой.
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье
В Приморье продолжается открытие ФАПов
Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в селе Каймановка В отдалённых поселениях Приморского края продолжается развитие медицинского направления.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству
С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке
Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.
Обновлено в 00:39
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено вчера в 06:42
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе
Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 22:50