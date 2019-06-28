Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости вчера в 05:34
Официальный курс евро на пятницу вырос на 28,19 копейки - до 71,6635 рубля, курс доллара увеличился на 23,69 копейки, до 63,0452 рубля, следует из данных Банка России.
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Энергетика
«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Общество
ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп на подъезде к Шереметьеву
Участок дороги в районе терминала B аэропорта Шереметьево подтопило из-за продолжительных дождей.
Обновлено в 06:40
Общество
Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева
Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Общество
Усадьбу Лопухиных в Москве передадут ГМИИ имени Пушкина
Усадьба Лопухиных, где раньше находился музей Рерихов, передается в оперативное управление Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, сообщил в пятницу журналистам глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Общество
УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Музыка
Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 06:01
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован
Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Актер Михаил Ефремов едва держался на ногах у гроба своей матери, народной артистки России Аллы Покровской, которая скончалась в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Хоккей
Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой
Защитник Динамо Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.
Обновлено в 06:38
Политика
Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины
Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.
Обновлено в 07:14
Политика
В Крыму одобрили слова Порошенко о статусе полуострова
Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
На заводе Western Digital и Toshiba внезапно пропало электричество
На одном из предприятий по производству 3D NAND в японском городе Йоккаити накануне внезапно пропало электричество.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном
Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Студенты обследуют место гибели линкора «Новороссийск»
Главными задачами новой экспедиции станут изучение места крушения "Новороссийска" и пополнение коллекции музея связанными с историей корабля находками.
Обновлено в 06:39