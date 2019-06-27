Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости вчера в 05:34
Официальный курс евро на пятницу вырос на 28,19 копейки - до 71,6635 рубля, курс доллара увеличился на 23,69 копейки, до 63,0452 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Экономика
Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление
Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
В России начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске
Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Обновлено в 10:06
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либерализму
Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме
Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20
Обновлено в 08:18
Технологии
Google запустила специальный сервис для малых предприятий
Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
Обновлено в 09:13
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Обновлено в 09:33
Общество
Атомный ледокол «Арктика» отправят на испытания в декабре
Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" планируют отправить на испытания в декабре, сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост
Главный директор по дизайну американской компании Apple Джонатан (Джони) Айв уходит в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Петербурге мужчина с мачете напал на охранника
Мужчина ударил мачете по машине, а после набросился и на владельца. В результате этого, охранник получил ранения и травмы.
Обновлено вчера в 18:33
Авто
Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет
Обновлено в 09:34
Кино
Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 09:06
Общество
Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве
В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:08
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор
В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Транспорт
«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была
Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Финансы
Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал аналитический доклад ЦБ, в котором говорится, что если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования, рост ВВП в первом квартале мог бы снизиться до нуля.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Авто
Новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров в сентябре
Пикап JAC T6 построен по рамной схеме, имеет колесную базу в 3 090 мм и относится к классу среднеразмерных пикапов.
Обновлено в 05:47
Авто
Volkswagen Teramont получил в России новый мотор V6
Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
Обновлено в 07:50