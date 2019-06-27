Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости вчера в 05:34

Официальный курс евро на пятницу вырос на 28,19 копейки - до 71,6635 рубля, курс доллара увеличился на 23,69 копейки, до 63,0452 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 63,08 рубля

ПРАЙМ05:53

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт06:24

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,82 рубля

РИА Новости06:06

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:28

Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 15 коп

Urbc.Ru06:36

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 июня в размере 71.8179 руб. против 71.6635 руб. на 28 июня

АК&М06:12

Курс доллара вырос до 63,15 рубля

ТАСС03:07
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Экономика

Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление

Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.
Обновлено в 09:45
Гаджеты

В России начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновлено в 01:52
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В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске

Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Обновлено в 10:06
Политика

Песков объяснил отношение Путина к либерализму

Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Кино

Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме

Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
Обновлено вчера в 23:59
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика

В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20

Обновлено в 08:18
Технологии

Google запустила специальный сервис для малых предприятий

Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
Обновлено в 09:13
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Здоровье

В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

Обновлено в 09:33
Общество

Атомный ледокол «Арктика» отправят на испытания в декабре

Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" планируют отправить на испытания в декабре, сообщил генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов.
Обновлено в 08:26
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост

Главный директор по дизайну американской компании Apple Джонатан (Джони) Айв уходит в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Зеленский наградил показанных в сериале «Чернобыль» ликвидаторов

Обновлено в 09:23
Происшествия

В Петербурге мужчина с мачете напал на охранника

Мужчина ударил мачете по машине, а после набросился и на владельца. В результате этого, охранник получил ранения и травмы.
Обновлено вчера в 18:33
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Обновлено в 09:34
Кино

Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 09:06
Общество

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:08
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Транспорт

«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Финансы

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал аналитический доклад ЦБ, в котором говорится, что если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования, рост ВВП в первом квартале мог бы снизиться до нуля.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Авто

Новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров в сентябре

Пикап JAC T6 построен по рамной схеме, имеет колесную базу в 3 090 мм и относится к классу среднеразмерных пикапов.
Обновлено в 05:47
Авто

Volkswagen Teramont получил в России новый мотор V6

Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
Обновлено в 07:50
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