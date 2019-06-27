Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубляРИА Новости вчера в 05:34

Официальный курс евро на пятницу вырос на 28,19 копейки - до 71,6635 рубля, курс доллара увеличился на 23,69 копейки, до 63,0452 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:28

Курс доллара вырос до 63,15 рубля

ТАСС03:07

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 71,82 рубля

РИА Новости06:06

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 63,08 рубля

ПРАЙМ05:53

Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 15 коп

Urbc.Ru06:36

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 июня в размере 71.8179 руб. против 71.6635 руб. на 28 июня

АК&М06:12

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт06:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено в 06:25
Происшествия

NY Post: в США легкий самолет упал на жилой дом

Легкий самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина. Об этом в пятницу сообщила газета New York Post.
Обновлено в 06:58
Политика

Крым подсчитал упущенную выгоду от нахождения в составе Украины

Крым за все время пребывания в составе Украины только лишь экономических выгод упустил на 2,5 трлн рублей, сообщил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 07:53
Политика

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20

На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
Обновлено в 08:52
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия

На Сергея Петрова завели уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено вчера в 09:54
Здоровье

Ученые назвали 6 завтраков, напрасно считающихся полезными

Есть ряд овощей, которые станут просто небезопасным завтраком. Так, ученые отнесли к ним зелень, помидоры и огурцы.
Обновлено в 06:35
Политика

Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:24
Политика

В МИД Малайзии назвали незавершённым расследование по MH17

Малайзия считает, что расследование причин крушения Boeing, выполнявшего рейс МН17, в Донбассе не завершено, пока международное следствие не представило убедительных доказательств виновности обвиняемых лиц.
Обновлено в 10:11
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел

Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский предоставил гражданство «защищавшим суверенитет» Украины

Обновлено в 08:36
Политика

Песков объяснил слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина в интервью Financial Times об изжившей себя либеральной идее.
Обновлено в 07:44
Политика

Освобождённые из плена в Донбассе прибыли в Киев

Четверо освобождённых самопровозглашёнными республиками Донбасса украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска.
Обновлено в 10:19
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Новороссийске чиновница напала на журналистку

Журналистка местного издания «Наша газета» Ольга Макаренко выехала в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по данным газеты, произошел прорыв канализации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Обновлено в 05:38
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 06:24
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Военное шоу «Вежливые люди» прошло в рамках форума «Армия-2019»

Обновлено в 05:07
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Кино

Генри Кавилл сыграет нового Шерлока Холмса

Обновлено вчера в 21:40
Общество

Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем

Обновлено в 08:48
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
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