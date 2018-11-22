Финансы
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро на треть рубля
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро на треть рубляРосбалт06:22
Банк России понизил с 23 ноября официальный курс доллара США на 34 копейки до 65,6067 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 34,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 74,8048 рубля.
Росбалт06:22
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Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:34
Финансы
Международные резервы России снизились на $2,2 млрд
"Объем международных резервов за неделю снизился на $2,2 млрд, или на 0,5%, в результате положительной рыночной переоценки и на 16 ноября составил $459,3 млрд", — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:56
Финансы
В Госдуме поддержали планы убрать с улиц рекламу пунктов обмена валюты
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещению банками информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю, что позволит ему требовать ее размещения внутри уполномоченных банков, а не прямо на улице.
Обновлено в 09:28
Финансы
Минфин может увеличить объем размещения ОФЗ на следующий неделе
Минфин России может увеличить объем предложения ОФЗ на аукционе на следующей неделе.
Обновлено в 08:27
Финансы
Райффайзенбанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6%
Райффайзенбанк за девять месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 27,418 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 08:38
Финансы
Мосбиржа отчиталась о рекордных показателях рынка акций РФ
В нынешнем году российский рынок акций показал рекордные значения в рублевом индексе.
Обновлено в 02:06
Финансы
Свой дом: Как могут ипотеку сделать дешевле
Программа завершилась, но дальше банки уже сами стали снижать ставки вслед за Сбербанком, доля которого на рынке ипотеки свыше 50%.
Обновлено в 09:26
Финансы
Доля доллара в операциях с валютой снижается
Фото: Pixabay Доля доллара в глобальных операциях с валютой снижается, отметил управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич.
Обновлено вчера в 22:04
Финансы
Курс доллара на черном рынке Венесуэлы за 10 дней вырос на 22%
Американский доллар на "черном рынке" в Венесуэле по отношению к боливару за последние десять дней вырос в цене на 22%, по данным портала Dollar Today.
Обновлено вчера в 19:42
Финансы
Цена никеля упала ниже $11 тыс. за тонну впервые за год
Цены на никель опустились ниже отметки $11 тыс. за тонну впервые с декабря прошлого года, поскольку цветные металлы находятся под давлением из-за опасений относительно замедления темпов роста глобальной экономики.
Обновлено в 07:53
Финансы
Розничные продажи в Португалии сократились за месяц почти на 2%
Объем розничных продаж в Португалии уменьшился в сентябре 2018 года на 1,7% относительно предыдущего месяца, когда они выросли на 1,1%.
Обновлено в 07:12
Финансы
НДС и санкции заставят Центробанк проводить жесткую политику
По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, риторика ЦБ является реакцией на повышение инфляционных рисков в стране и, по всей видимости, готовит рынок к тому, что в дальнейшем возможны шаги по ужесточению денежно-кредитной политики.
Обновлено в 08:26
Финансы
В России уменьшатся расходы на пенсии
Благодаря повышению пенсионного возраста в России удастся заморозить расходы на пенсии.
Обновлено в 02:30
Финансы
Рубль «не выпускает» доллар из диапазона 65,50–66
Накануне (21 ноября) на вечерней торговой сессии российский рубль укрепился и против доллара США, и против евро.
Обновлено в 01:36
Финансы
Сегодня возможна консолидация индекса МосБиржи вблизи уровней закрытия среды - Промсвязьбанк
Стабилизация нефтяных котировок и, вероятно, низкая активность торгов на глобальных рынках могут способствовать консолидации сегодня индекса МосБиржи вблизи уровней закрытия среды.
Обновлено в 01:07