Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубляРИА Новости 06:43

Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России слегка повысил официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт07:24

Центробанк повысил курс доллара на пятницу до 64,63 рубля

Московский Комсомолец06:53

Банк России повысил на 14 июня курс доллара до 64,63 рубля

ТАСС06:19

Курс евро на пятницу упал до 73,01 рубля

Народные новости06:36

Официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро — снизился на 3 копейки

Банки.ру06:20

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

РИА Новости06:43

Курсы валют ЦБ РФ на 13 июня: 64,6314 руб/доллар США и 73,0141 руб/евро

SIA.ru07:00
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На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне

Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
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В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
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Происшествия

Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

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Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание

Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.
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«Бориса Ротенберга буду приводить в пример сыну». Самое честное интервью о нашем футболе

Кононов, Черчесов, "Локомотив" Руслан Нахушев / Фото: © Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru — После развала "Сатурна" вы попали в "Локомотив" к Юрию Красножану, у которого играли в дубле Нальчика.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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«Тинькофф» запустил голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника в сфере финансов и lifestyle-услуг по имени Олег. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
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Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
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Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливости

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Смертный приговор привели в исполнение в Белоруссии

На сайте «Весны» указывается, что «приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова».
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой вновь станет отцом

Первый муж российской супермодели Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман в Instagram сообщил, что скоро снова станет отцом.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Общество

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
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В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

53 ребенка умерли, поев плоды личи

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Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
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Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Борис Джонсон возглавил гонку за кресло премьера Британии

Из гонки за кресло британского премьер-министра и лидера консерваторов выбили три человека.
Обновлено в 08:42
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В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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Чубайс предложил ввести в России новый налог

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог, сообщает «РИА Новости».
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Disney выпустит новую версию мультсериала «Чип и Дейл»

Американская студия Disney перезапустит популярный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Компания запланировала выпустить 39 эпизодов.
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Армия и оружие

Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения

Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
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Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
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