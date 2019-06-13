Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубляРИА Новости 06:43
Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Общество
В Югре ВИЧ-положительная женщина отстояла право опекать племянника
В Югре Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ женщине из-за ВИЧ в опеке над племянником.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Оштрафован первый участник акции в поддержку журналиста Голунова
Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Космос
На спутнике Юпитера были обнаружены залежи поваренной соли
Обновлено в 06:31
Политика
Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Политика
В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова
Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Приемный сын Сергея Зверева ушел в монастырь. С отцом-суперзвездой он почти не общается, отношения так и не вошли в былое русло.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Футбол
Юристы: Кокорин и Мамаев не смогут выйти из колонии по УДО
Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что ни его подзащитный, ни товарищ "зенитовца" Павел Мамаев, в случае этапирования в колонию не смогут выйти оттуда по УДО в ближайшие полгода.
Обновлено в 06:28
Культура
В Петербурге скончался автор памятника Александру Невскому
Самой известной работой скульптора стал памятник Александру Невскому на одноименной площади.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Москвичи смогут провериться на рак кожи и щитовидной железы 15 июня
Пройти осмотр врачей-онкологов и получить их рекомендации можно будет в рамках дня открытых дверей, который пройдет в городской клинической онкологической больнице № 1 в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:46
Общество
Кейт Миддлтон надела неподобающий статусу наряд
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон надела наряд с открытыми плечами на ежегодный ужин организации Action on Addiction, борющейся с наркоманией, сообщает журнал Elle.
Обновлено в 11:04
Политика
Вячеслав Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин поручил правительству развивать искусственный интеллект
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта, об этом сообщил официальный сайт Кремля.
Обновлено в 11:28
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
Китайские производители смартфонов тестируют замену Android
Подвергшаяся дискриминации властями США китайская компания Huawei совместно с партнёрами из Xiaomi, Oppo и Vivo тестирует операционную систему собственной разработки Hongmeng, призванную заменить Android.
Обновлено в 08:07