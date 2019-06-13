Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубляРИА Новости 06:43

Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России слегка повысил официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт07:24

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Московский Комсомолец06:53

Банк России повысил на 14 июня курс доллара до 64,63 рубля

ТАСС06:19

Курс евро на пятницу упал до 73,01 рубля

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Официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро — снизился на 3 копейки

Банки.ру06:20

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

РИА Новости06:43

Курсы валют ЦБ РФ на 13 июня: 64,6314 руб/доллар США и 73,0141 руб/евро

SIA.ru07:00
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
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Alibaba может разместить акции в Гонконге на $20 млрд

Китайский интернет-гигант Alibaba подал заявку на проведение листинга на Гонконгской фондовой бирже и может выручить за свои акции до $20 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
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Президент РФ одобрил поддержку газовых проектов «Роснефти» в Венесуэле

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Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что готов начать прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками в случае победы его фракции на выборах.
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RT America завоевал престижную премию Promax Awards 2019, обойдя CNN

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В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
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Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
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