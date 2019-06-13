Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубляРИА Новости 06:43
Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:01
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Экономика
Alibaba может разместить акции в Гонконге на $20 млрд
Китайский интернет-гигант Alibaba подал заявку на проведение листинга на Гонконгской фондовой бирже и может выручить за свои акции до $20 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено в 09:29
Футбол
Мурило прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»
Футболист уже прибыл в столицу России и готов подписать контракт.
Обновлено в 09:16
Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Общество
В Татарстане ночью прогнозируют заморозки
В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.
Обновлено в 05:03
Экономика
Президент РФ одобрил поддержку газовых проектов «Роснефти» в Венесуэле
Президент России Владимир Путин свои распоряжением одобрил предложение правительства о поддержке газовых проектов "Роснефти" на шельфе Венесуэлы (речь идет об участках Патао и Мехильонес).
Обновлено в 09:45
Политика
После скандала с Голуновым Путин уволил двух генералов
Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин заявил, что восстановление отношений Украины и России неизбежно
Российский лидер Владимир Путин заявил, что восстановление отношений Украины и России неизбежно.
Обновлено в 02:07
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Бойко обещает переговоры с ДНР и ЛНР в случае победы на выборах в Раду
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что готов начать прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками в случае победы его фракции на выборах.
Обновлено в 09:37
Кино
Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» не понравился кинокритикам
Четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.
Обновлено в 07:32
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Общество
RT America завоевал престижную премию Promax Awards 2019, обойдя CNN
RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды престижной премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 08:35
Спорт
Кокорин: Если есть шанс, дайте исправиться
Обновлено в 09:28
Происшествия
Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии
За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
Обновлено в 07:54
Политика
Президент России прилетел в Бишкек на саммит ШОС
Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 08:10
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Космос
Пришельцы придумали способ вторжения: ученые выявили икру гуманоидов в металлической оболочке
Исследователи опасаются, что появившиеся на свет гуманоиды смогут завладеть не только водными пространством, но и сушей.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
Флагман Honor выходит в России вопреки санкциям
Как подчеркнула пресс-служба Huawei, несмотря на санкции США, владельцы Honor 20 смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для оболочки EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.
Обновлено в 07:20
Экономика
Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55