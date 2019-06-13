Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубляРИА Новости 06:43

Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.

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