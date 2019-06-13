Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубляРИА Новости 06:43
Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Политика
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО
Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Футбол
Катар и Австралия сыграют на Кубке Америки-2020
Кубок Америки-2020 пройдет в Колумбии и Аргентине.
Обновлено в 17:10
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
У Романа Карцева нашлась внебрачная дочь
Татьяна Чалая познакомилась с Романом Карцевым в 80-е, когда тот приехал на гастроли в Иваново.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
"Освободить от занимаемой дoлжности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимирoвича - начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора пoлиции Пучкова Андрея Павлoвича - начальника управления внутренних дел по Западному административнoму округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.
Обновлено в 07:12
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Наука
Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов
Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика
Преемница Меркель выступила за сохранение санкций против России
Россия делает всё, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах, поэтому антироссийские санкции ЕС должны быть сохранены, заявила 12 июня Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС).
Обновлено в 17:40
Политика
Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
Обновлено в 14:28
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Общество
Бизнес-планы на жизнь в глубинке
Осенью эксперты посетят слушателей Дальневосточной школы социального предпринимательства для оценки результатов их работы и поддержки, в партнерстве с местными администрациями.
Обновлено в 20:18
Политика
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
Киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", однако многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.
Обновлено в 18:47
Экономика
Беглов назвал главное достижение работы на ПМЭФ
Петербургу удалось привлечь реальные деньги для претворения в жизнь планов по развитию города.
Обновлено в 15:20
Транспорт
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Авто
Lexus показал летающий автомобиль для новых «Людей в черном»
На дороге космический аппарат превращается в купе Lexus RC F с 5-литровым бензиновым мотором на 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Еще одна страна легализовала однополые браки. Это Эквадор
Обновлено в 19:10