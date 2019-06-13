Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубляРИА Новости 06:43

Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России слегка повысил официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт07:24

Центробанк повысил курс доллара на пятницу до 64,63 рубля

Московский Комсомолец06:53

Курсы валют ЦБ РФ на 13 июня: 64,6314 руб/доллар США и 73,0141 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на пятницу снизился

Газета.Ru06:33

Банк России повысил на 14 июня курс доллара до 64,63 рубля

ТАСС06:19

Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 3 коп

Urbc.Ru07:37

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

РИА Новости06:43
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
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Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Обновлено в 05:23
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В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
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Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
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Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина развелась с мужем

Очаровательная и обаятельная актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram невеселой новостью.
Обновлено в 17:21
Общество

В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.
Обновлено в 15:00
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Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
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ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Обновлено в 01:19
Армия и оружие

США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Происшествия

В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Происшествия

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Обновлено в 14:28
Происшествия

В Москве мотоциклист сбил пешехода

Автоавария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на юге Москвы, оба участника ДТП погибли.
Обновлено в 14:42
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
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США разместят в Польше эскадрильи беспилотников

Обновлено в 00:26
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22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне

Обновлено в 10:46
Происшествия

Пожар в Измайловском кремле потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
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Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Обновлено в 18:05
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
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Huawei совместно с другими компаниями тестирует замену Android

Сегодня стало известно, что Huawei совместно с другими компаниями уже тестирует замену Android.
Обновлено в 15:39
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
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Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Технологии

В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»

Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли четыре удара по боевикам в Идлибе

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Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Политика

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Политика

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.
Обновлено в 16:32
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
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Бренд Realme дебютировал в России с тремя новыми смартфонами

Обновлено в 15:54
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