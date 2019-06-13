Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизилсяГазета.Ru 06:33
Официальный курс европейской валюты на пятницу, 14 июня, снизился на 3 коп. и составил 73,0141 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
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Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 05:59
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Общество
Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно
Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
Обновлено в 04:48
Наука
Макаки не отличают шум от гармоничных звуков
В результате эксперты заявили, что мозг макак неспособен отличать гармоничные звуки от шума.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
На подземном пожаре в Киселёвске пострадал кузбассовец
В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту подземного пожара в Кисилёвске.
Обновлено в 05:12
Общество
Ученые выяснили, как мужчины становятся геями
"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Авто
Новая LADA 4x4 появится не ранее 2022 года
Внедорожник LADA 4x4 нового поколения появится не ранее 2022 года. В настоящее время обсуждается, на какой платформе он будет выпускаться.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво
«Ведомости» ознакомились с копией документа; достоверность его содержания подтвердили несколько участников встречи – свои экземпляры они получили на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 16:51
Энергетика
Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили
Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество
Скончался советник губернатора Петербурга, экс-глава Водоканала
В последние годы Кармазинов был спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а затем, с декабря 2018 года, — советником губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно
Что касается причинения легкого вреда здоровью, Соловчук говорит, что удар нанес Кирилл Кокорин, но это не так.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10