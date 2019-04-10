Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,66 рубляРИА Новости 07:19
Официальный курс евро на пятницу снизился на 29,09 копейки - до 72,6551 рубля, курс доллара - на 33,82 копейки - до 64,3991 рубля, следует из данных Банка России.
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Экономика
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России
Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
Обновлено в 05:23
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Общество
В 6 раз может вырасти штраф за превышение скорости на дорогах
В США за превышение скорости автовладельцам грозит штраф в 300 долларов — это больше 19 тысяч рублей.
Обновлено в 07:29
Политика
Бывшего советника Обамы обвинили в даче ложных показаний
Бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейга обвинили в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти.
Обновлено в 16:02
Игры
В Origin началась весенняя распродажа
В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено в 12:35
Общество
Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса
Положительная оценка труда со стороны коллег и начальства стала для россиян главным фактором, поднимающим настроение.
Обновлено в 21:29
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Один человек пострадал при хлопке газа на заводе в Нижнем Тагиле
Один человек госпитализирован с ожогами в результате хлопка газа на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 14:50
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Политика
Министр обороны Судана официально заявил о свержении режима Башира
Ранее, СМИ сообщили о том, что президент Судана был свергнут вооруженными силами страны.
Обновлено в 08:47
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Путин заявил о завершении испытаний «Сармата»
Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что российские военные в настоящее время завершают испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Обновлено в 07:41
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Происшествия
Под Магнитогорском предотвращен взрыв
Пластиковые трубки оранжевого цвета с примотанным пейджером были замечены 9 апреля, прибыла полиция, сотрудники ФСБ и саперы, которые задержались в этом районе на несколько часов.
Обновлено в 07:40
Политика
Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине
Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48