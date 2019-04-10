Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,66 рубляРИА Новости вчера в 07:19

Официальный курс евро на пятницу снизился на 29,09 копейки - до 72,6551 рубля, курс доллара - на 33,82 копейки - до 64,3991 рубля, следует из данных Банка России.

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