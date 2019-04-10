Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,66 рубляРИА Новости вчера в 07:19
Официальный курс евро на пятницу снизился на 29,09 копейки - до 72,6551 рубля, курс доллара - на 33,82 копейки - до 64,3991 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Кино
Мединский порекомендовал перенести старт проката фильма «Братство»
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением перенести старт проката фильма режиссера Павла Лунгина «Братство» с 9 мая на другую дату.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Политика
Какой депутат заработал больше всех, показала декларация
Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд рублей. При этом 2017 году его доход составил 4,3 млрд в 2017 году.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Перекрытие обрушилось в жилом доме в Смоленске
Плита перекрытия обрушилась в пятиэтажном жилом доме во 2-м Краснофлотском переулке в Смоленске в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»
Обновлено в 06:07
Политика
Украина начала поставки газа в Венгрию
Председатель правления «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что «Укртрансгаз» начал экспорт газа в направлении Венгрии.
Обновлено в 13:32
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Политика
Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Происшествия
Два жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро
Два шестиэтажных жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 13:13
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Здоровье
В США выходили аномально маленького ребенка
Аномально маленький младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года.
Обновлено в 11:23
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Общество
Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире
Обновлено в 06:27
Экономика
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Политика
В России планируют запретить полиэтиленовые пакеты
Ввести полный запрет на полиэтиленовые пакеты с 2025 года предложили в Госдуме.
Обновлено вчера в 22:07
Технологии
Disney запускает стриминговый сервис
Обновлено в 07:00
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Наука
Девиантные могилы корсиканского некрополя
На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено 10 апреля в 11:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Телеведущая опубликовала очередное фото около красной телефонной будки - одной из визитных карточек Британии, на котором ее подписчики углядели явно округлившийся живот знаменитости.
Обновлено в 11:51
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Политика
AFP: Ассанж помещён в «британскую Гуантанамо»
Арестованный в Великобритании основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж помещён в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как «британская Гуантанамо».
Обновлено в 13:59