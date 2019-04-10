Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,66 рубляРИА Новости вчера в 07:19

Официальный курс евро на пятницу снизился на 29,09 копейки - до 72,6551 рубля, курс доллара - на 33,82 копейки - до 64,3991 рубля, следует из данных Банка России.
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Курс доллара снизился до 64,50 рубля

ТАСС03:07

ЦБ РФ установил курс евро с 13 апреля в размере 72,8398 руб

Финмаркет05:22

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 апреля

Интерфаксвчера в 07:23

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,66 рубля

РИА Новостивчера в 07:19

Официальный курс евро снизился до 72,66 рубля

Газета.Ruвчера в 09:44

Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:21

Курсы доллара и евро на 11 апреля

Банки.рувчера в 01:00
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Кино

Мединский порекомендовал перенести старт проката фильма «Братство»

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением перенести старт проката фильма режиссера Павла Лунгина «Братство» с 9 мая на другую дату.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Политика

Какой депутат заработал больше всех, показала декларация

Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд рублей. При этом 2017 году его доход составил 4,3 млрд в 2017 году.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Перекрытие обрушилось в жилом доме в Смоленске

Плита перекрытия обрушилась в пятиэтажном жилом доме во 2-м Краснофлотском переулке в Смоленске в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»

Обновлено в 06:07
Политика

Украина начала поставки газа в Венгрию

Председатель правления «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что «Укртрансгаз» начал экспорт газа в направлении Венгрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено в 12:34
Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Происшествия

Два жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро

Два шестиэтажных жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 13:13
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Здоровье

В США выходили аномально маленького ребенка

Аномально маленький младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года.
Обновлено в 11:23
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Общество

Доходы спикера Госдумы выросли на 20 млн рублей

Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире

Обновлено в 06:27
Экономика

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Политика

В России планируют запретить полиэтиленовые пакеты

Ввести полный запрет на полиэтиленовые пакеты с 2025 года предложили в Госдуме.
Обновлено вчера в 22:07
Технологии

Disney запускает стриминговый сервис

Обновлено в 07:00
Общество

Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда

Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Наука

Девиантные могилы корсиканского некрополя

На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено 10 апреля в 11:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Телеведущая опубликовала очередное фото около красной телефонной будки - одной из визитных карточек Британии, на котором ее подписчики углядели явно округлившийся живот знаменитости.
Обновлено в 11:51
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Политика

AFP: Ассанж помещён в «британскую Гуантанамо»

Арестованный в Великобритании основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж помещён в тюрьму особо строгого режима Belmarsh, известную как «британская Гуантанамо».
Обновлено в 13:59
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