Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубляРИА Новости вчера в 07:31
Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
Осипов обсудил с главой МЧС ситуацию с пожарами в Забайкалье
19 апреля глава региона Александр Осипов в режиме селекторного совещания обсудил с министром России по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым ситуацию с пожарами в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:04
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол
Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»
Зенитовцы с середины первого тайма лидировали в счете после довольно курьезного гола Андрея Анисимова, но на 93-й минуте упустили важные 2 очка и остались на 5 строчке турнирной таблицы.
Обновлено в 08:44
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры
Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
Обновлено в 06:32
Футбол
Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»
«Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
Обновлено в 15:01
Происшествия
Врачи поставили Дмитрию Быкову точный диагноз
Врачи поставили публицисту диагноз с хорошим прогнозом.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Шоу-бизнес
Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком
Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено в 18:00
Культура
Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен
Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
Обновлено в 20:07
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в Киеве
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко проходят на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Турция не боится угроз США из-за покупки российских С-400
Турция будет закупать истребители у России, если США остановят ее участие в международной программе по созданию F-35 за выбор российских ЗРК С-400, сообщает издание Defence News, ссылаясь на источник в госзакупках Минобороны страны.
Обновлено в 19:11
Здоровье
Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад
Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
Обновлено в 17:07
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Политика
Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции
Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Кино
Назван худший персонаж «Мстителей»
Обновлено в 10:49
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Хоккей
Такого в нашем хоккее не было 30 лет! ЦСКА — чемпион!
Премьер-министр дважды уже был на плей-офф в этом сезоне и оба раза принес удачу ЦСКА.
Обновлено в 16:00
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Общество
В чем недостаток муниципальных школ, и можно ли найти им замену в Нижнем
NewsNN выяснил, есть ли в Нижнем Новгороде альтернатива обычным школам, и в чем плюсы и минусы таких учреждений.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45