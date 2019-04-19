Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубляРИА Новости вчера в 07:31

Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 71,92 рубля

РИА Новости05:44

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб

Финмаркет05:31

Официальный курс евро резко снизился

Газета.Ru05:23

ЦБ снизил на 20-22 апреля курс доллара до 63,96 рубля

ТАСС05:23

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 63,96 рубля

ПРАЙМ05:13

ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ru05:31

Банк России на 20 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 32 копейки до 71.9232 руб., курс доллара США - почти на 11 копеек до 63.9602 руб

АК&М05:45
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Происшествия

Осипов обсудил с главой МЧС ситуацию с пожарами в Забайкалье

19 апреля глава региона Александр Осипов в режиме селекторного совещания обсудил с министром России по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым ситуацию с пожарами в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:04
Наука

Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета

Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол

Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»

Зенитовцы с середины первого тайма лидировали в счете после довольно курьезного гола Андрея Анисимова, но на 93-й минуте упустили важные 2 очка и остались на 5 строчке турнирной таблицы.
Обновлено в 08:44
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Здоровье

Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам

«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Гаджеты

Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры

Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
Обновлено в 06:32
Футбол

Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»

«Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
Обновлено в 15:01
Происшествия

Врачи поставили Дмитрию Быкову точный диагноз

Врачи поставили публицисту диагноз с хорошим прогнозом.
Обновлено в 09:08
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Шоу-бизнес

Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком

Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено в 18:00
Культура

Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен

Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
Обновлено в 20:07
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в Киеве

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко проходят на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Турция не боится угроз США из-за покупки российских С-400

Турция будет закупать истребители у России, если США остановят ее участие в международной программе по созданию F-35 за выбор российских ЗРК С-400, сообщает издание Defence News, ссылаясь на источник в госзакупках Минобороны страны.
Обновлено в 19:11
Здоровье

Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад

Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
Обновлено в 17:07
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Единоборства

Штырков попал в больницу за день до UFC в Питере. Бой отменен

Обновлено в 19:23
Политика

Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции

Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Хоккей

Такого в нашем хоккее не было 30 лет! ЦСКА — чемпион!

Премьер-министр дважды уже был на плей-офф в этом сезоне и оба раза принес удачу ЦСКА.
Обновлено в 16:00
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Происшествия

В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании

Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Общество

В чем недостаток муниципальных школ, и можно ли найти им замену в Нижнем

NewsNN выяснил, есть ли в Нижнем Новгороде альтернатива обычным школам, и в чем плюсы и минусы таких учреждений.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
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