Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубляРИА Новости 18 апреля в 07:31
Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
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Шоу-бизнес
Названа дата прощания с актрисой Ириной Цывиной
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Названы причины возникновения страшных пожаров в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
В Воронеже в ДТП с автобусом погибли 4 человека
В Воронеже в ДТП с автобусом и легковым автомобилем погибли 4 человека. Смертельная авария произошла рано утром 20 апреля.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о причинах отказа выйти замуж
Отечественная певица Ольга Серябкина откровенно рассказала о своей личной жизни, а также о предложении о замужестве.
Обновлено в 02:13
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух
Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Последние длинные выходные, продолжительностью более пяти дней, ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
Хоккей
Впервые в НХЛ победители конференций вылетели в первом раунде плей-офф
Впервые в истории НХЛ победители Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата вылетели из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
Обновлено в 01:45
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Здоровье
Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей
Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00
Политика
В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 21:10
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Единоборства
Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвин Кларк заявил, что его поединок с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Иваном Штырковым отменен, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:28
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье
Названы ранние симптомы рака кишечника
Ранее обнаружение рака кишечника повышает шансы на выздоровление, однако на многие симптомы люди не обращают внимания, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено вчера в 15:01
Культура
Всероссийскую акцию «Библионочь 2019» проведут сегодня в Махачкале
Сегодня вечером в Центральной городской библиотеке г. Махачкалы пройдет Всероссийская акция «Библионочь 2019».
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05