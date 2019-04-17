Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубляРИА Новости 18 апреля в 07:31

Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро резко снизился

Газета.Ruвчера в 05:23

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ТАССвчера в 05:23

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб

Финмаркетвчера в 05:31

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 апреля в размере 71.9232 руб. против 72.2440 руб. на 19 апреля

АК&Мвчера в 05:24

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубля

РИА Новости18 апреля в 07:31

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ruвчера в 05:13
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По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
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Названы причины возникновения страшных пожаров в Забайкалье

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Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
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В Воронеже в ДТП с автобусом погибли 4 человека

В Воронеже в ДТП с автобусом и легковым автомобилем погибли 4 человека. Смертельная авария произошла рано утром 20 апреля.
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Ольга Серябкина рассказала о причинах отказа выйти замуж

Отечественная певица Ольга Серябкина откровенно рассказала о своей личной жизни, а также о предложении о замужестве.
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Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
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Происшествия

Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух

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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

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На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
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Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Последние длинные выходные, продолжительностью более пяти дней, ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
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БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений

«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
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Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
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Ученые назвали способ избежать слабоумия

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В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

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Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
Хоккей

Впервые в НХЛ победители конференций вылетели в первом раунде плей-офф

Впервые в истории НХЛ победители Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата вылетели из Кубка Стэнли на стадии первого раунда, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.
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Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей

Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
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В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
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На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвин Кларк заявил, что его поединок с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Иваном Штырковым отменен, передает "Советский спорт".
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Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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Названы ранние симптомы рака кишечника

Ранее обнаружение рака кишечника повышает шансы на выздоровление, однако на многие симптомы люди не обращают внимания, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 22:42
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Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
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Сегодня вечером в Центральной городской библиотеке г. Махачкалы пройдет Всероссийская акция «Библионочь 2019».
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"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
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