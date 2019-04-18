Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубляРИА Новости вчера в 07:31
Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Политика
Лукашенко «навластвовался» и собрался изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о грядущем изменении конституции страны, которое должно привести в баланс полномочия всех ветвей власти.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Лукашенко готов продать «Беларуськалий» за $30 млрд, но предлагают только $5 млрд
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему готов продать крупное республиканское предприятие "Беларуськалий" за 30 миллиардов долларов, но за него предлагают только 5 миллиардов долларов.
Обновлено в 06:21
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Спорт
Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой
С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 04:26
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana получил второй мотор
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
В Москве совершено нападение на крупного чиновника ФАС
По предварительным данным, в Москве неизвестные утром нанесли травмы начальнику управления контроля и программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа Илье Гришину.
Обновлено в 06:02
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями
Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 03:30
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Космос
Коричневый карлик произвел супервспышку
Астрономы зарегистрировали супермощную вспышку, произошедшую на коричневом карлике L-типа, в ходе которой звезда увеличила свою яркость в десять тысяч раз, при этом выделилось колоссальное количество энергии.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено вчера в 06:56
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
Московский ЦСКА проиграл испанской «Басконии» во втором матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 00:37
Путешествия
Определены российские города с самыми дешевыми отелями
Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
Обновлено в 00:19
Политика
Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе
Депутату Верховной рады Мустафе Найему устроили засаду в Летнем театре Одессы и облили из ведра фекалиями, в ответ он заявил, что его "таким" не испугаешь и что он "на правильном пути", сообщило в пятницу интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 06:21
Футбол
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
Санкт-петербургский «Зенит» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с просьбой урегулировать трансфер защитника Михи Мевли в «Ростов».
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Новый ноутбук HP Chromebook 15 получил процессор Intel Core i5
Известная компания HP объявила о выходе новых ноутбуков линейки Chromebook 15.
Обновлено в 04:03
Футбол
Адвокат утверждает, что Мамаев «просто хотел защитить подругу»
Жена футболиста Макеева назвала "деградантами" людей, выступающих против Кокорина и Мамаева По его словам, Мамаев вывел девушку из машины, а та сказала, что Соловчук оскорбил ее.
Обновлено в 05:54
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Политика
Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя
В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.
Обновлено в 05:45
Общество
На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания
Парламентарий предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову принять отдельный закон, который бы не дал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки дорожных видеокамер
Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортные вопросы, поручил Генеральной прокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57