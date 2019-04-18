Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,24 рубляРИА Новости вчера в 07:31

Официальный курс евро на пятницу снизился на 11,62 копейки — до 72,244 рубля, курс доллара вырос на 12,38 копейки — до 64,0688 рубля, следует из данных Банка России.

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