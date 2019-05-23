Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,49 рубляПРАЙМ вчера в 05:09
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,7968 рубля.
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Официальный курс доллара вырос на 8 копеек, евро подешевел менее чем на копейку
Банки.рувчера в 05:20
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Армия и оружие
Заявлено, что ВВС Индии «должны» остановить выбор на Rafale
В майском номере журнала Combat Aircraft индийский журналист Ангад Сингх пишет о том, на каких истребителей должны остановиться ВВС Индии при выборе варианта для обновления парка военной авиации.
Обновлено в 03:34
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников
Директор школы № 74 Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после танцев выпускников в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Культура
«Яндекс» купил эксклюзивные права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше
Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста
Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Общество
В школах Воркуты отменили занятия из-за метели
Обновлено в 04:20
Общество
На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры
Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Интернет
Криптовалюта GlobalCoin от Facebook будет запущена в 2020 году
По данным издания BBC, криптовалюта GlobalCoin от популярной соцсети будет протестирована в конце этого года, но в свет выйдет вместе с новой платежной системой в следующем, 2020 году.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
NVIDIA готовит нечто с определением «супер»
Компания NVIDIA хоть и демонстрирует хорошую мину при плохой игре, но всё же всерьёз опасается скорого анонса видеокарт AMD семейства Navi.
Обновлено в 03:38
Политика
В США прошли протесты сотрудников McDonald’s из-за домогательств
Сотни сотрудников сети ресторанов быстрого питания McDonald's в нескольких городах США не вышли на работу в четверг в знак протеста против низкой заработной платы, небезопасных условий работы и сексуальных домогательств, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 04:15
Политика
Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС
Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
Обновлено в 04:41
Футбол
Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков
Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 04:08
Политика
В Сургуте депутат задекларировал 29 квартир, газопровод и 10 самолетов
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) депутат Думы Евгений Барсов, отчитываясь о доходах за прошлый год, указал несколько десятков квартир и десять самолетов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Авто
Российский электрокар Zetta попадёт на конвейер в конце года
Первые несколько образцов серийной Зетты сойдут с конвейера в декабре, в следующем году тираж может составить уже пару тысяч штук, а позднее вырасти до 15 000 в год.
Обновлено в 03:25
Интернет
YouTube запустил робота для избавления от шокирующего контента
Корпорация Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице видеохостинга YouTube.
Обновлено в 02:36