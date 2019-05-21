Финансы
Курс евро снизился до 72,28 рубляКомсомольская правда 06:09
Официальный курс евро к рублю, по данным Московской биржи в пятницу, 24 мая, потерял в цене 24 копейки. Стоимость европейской валюты составила 72,28 рубля. По отношению к доллару рубль также укрепился.
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АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
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Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
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Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
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Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
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Хоккей
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