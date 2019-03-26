Официальный курс евро на четверг вырос до 72,72 рубляРИА Новости 27 марта в 05:31

Официальный курс евро на четверг вырос на 13,74 копейки - до 72,7182 рубля, курс доллара увеличился на 42,42 копейки - до 64,5925 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на четверг вырос до 72,72 рубля

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