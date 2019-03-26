Финансы
Официальный курс евро на четверг вырос до 72,72 рубляРИА Новости 27 марта в 05:31
Официальный курс евро на четверг вырос на 13,74 копейки - до 72,7182 рубля, курс доллара увеличился на 42,42 копейки - до 64,5925 рубля, следует из данных Банка России.
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Экономика
Козак: переходный период с введением новых регуляторных новаций бизнесу составит 2-3 года
Правительство рассматривает переходный период в 2-3 года при введении новых регуляторных требований для бизнеса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на сессии "Национальная конкурентоспособность" Красноярского экономического форума (КЭФ).
Обновлено в 02:54
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток
Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Политика
Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»
Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 00:00
Культура
В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра
Как сообщает РИА "Новости", чиновница уволилась по собственному желанию после церемонии вступления в должность градоначальника, во время которой новый мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под саундрек из культовой саги "Звездные войны".
Обновлено в 02:59
Политика
ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину
ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля
В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Костенко осыпал любимую комплиментами
Анастасии Костенко сегодня исполнилось 25 лет. «Вице-мисс Россия» 2014 получила поздравление от мужа Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 03:05
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25
Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей
По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Общество
Аэропорты в Красноярске, Магасе и Петрозаводске переименовали
Три аэропорта - в Магасе, Красноярске и Петрозаводске - будут переименованы, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении правительства.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40