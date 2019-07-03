Официальный курс евро на четверг вырос на 19,54 копейки - до 71,6034 рубля, курс доллара увеличился на 26,86 копейки, до 63,4951 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на четверг вырос до 71,6 рубля

Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

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