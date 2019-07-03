Финансы
Официальный курс евро на четверг вырос до 71,6 рубляРИА Новости 06:44
Официальный курс евро на четверг вырос на 19,54 копейки - до 71,6034 рубля, курс доллара увеличился на 26,86 копейки, до 63,4951 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Происшествия
СМИ сообщили о ЧП в Минске во время салюта
Обновлено в 17:41
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Футбол
Новичок «Атлетико» Феликс вошел в топ-5 самых дорогих футболистов мира
В настоящий момент самым дорогим футболистом мира является Неймар, перешедший из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Экология
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР
В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 08:21
Транспорт
Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено в 12:52
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Тела только четверых моряков извлекли из подлодки
С атомной подводной лодки, на которой произошел пожар в Баренцевом море, пока что извлекли тела только четверых погибших офицеров, сообщил MR7.ru председатель петербургского клуба моряков-подводников, бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Курдин.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека
При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Саша Черно встретилась с матерью в тюрьме
Саша Черно рассказала о затяжном конфликте с матерью.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков
Обновлено в 12:08
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Общество
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах
Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Политика
В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка
Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Наука
Ученным впервые удалось удалить клетки ВИЧ из ДНК мышей
Исследователи из двух американских медицинских университетов использовали технологию редактирования генома совместно с препаратом для подавления вируса.
Обновлено в 00:32
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Авто
Новый BMW X6 представлен официально
Компания BMW представила третье поколение кросс-купе X6.
Обновлено в 02:45