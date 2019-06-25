Официальный курс евро на четверг вырос до 71,38 рубляРИА Новости 26 июня в 05:44

Официальный курс евро на четверг вырос на 14,93 копейки — до 71,3816 рубля, курс доллара увеличился на 28,54 копейки, до 62,8083 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на четверг вырос до 71,38 рубля

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