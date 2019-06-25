Финансы

Официальный курс евро на четверг вырос до 71,38 рубляРИА Новости 26 июня в 05:44

Официальный курс евро на четверг вырос на 14,93 копейки — до 71,3816 рубля, курс доллара увеличился на 28,54 копейки, до 62,8083 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

News.ruвчера в 05:48

ЦБ опубликовал курс валют на 27 июня

Телеканал 360°26 июня в 13:26

Официальный курс евро на четверг вырос до 71,38 рубля

РИА Новости26 июня в 05:44

Банк России ощутимо повысил курс доллара, евро прибавил меньше

Росбалт26 июня в 07:00

Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля

Комсомольская правда26 июня в 07:45

Официальный курс доллара повысился на 29 копеек, евро — на 15

Банки.ру26 июня в 05:20

Центробанк снизил курс доллара на среду до 62,52 рубля

Московский Комсомолец25 июня в 22:40
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено вчера в 04:05
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено 26 июня в 14:00
Политика

Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» Тереза Мэй собирается выдвинуть требования, связанные с выдачей Лондону граждан России, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери, передает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Обновлено в 01:17
Политика

Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания стран БРИКС назвал односторонние санкции главной угрозой мировой экономике.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу

Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено вчера в 12:42
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика

Дочь и зять Трампа принимают участие во встрече с Путиным

Обновлено в 01:56
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

Обновлено вчера в 23:42
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проводят обыски

В подразделениях автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски.
Обновлено вчера в 07:57
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей в возрасте старше 30 лет

Обновлено в 00:59
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Политика

Порошенко назвал «первый шаг» для признания Крыма российским в Европе

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Экономика

Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов

С 1 июля в России меняются правила кредитования. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине

Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.
Обновлено вчера в 19:58
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено 26 июня в 05:51
Футбол

«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге

Обновлено вчера в 14:41
Политика

В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие

Рассекречены документы о первых испытаниях автомата Калашникова

Обновлено в 01:56
Культура

На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран

Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 18:51
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