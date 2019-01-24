Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 75,39 рубляРИА Новости 23 января в 06:58
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 16,8 копейки - до 75,3861 рубля, курс доллара уменьшился на 21,81 копейки - до 66,3318 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Происшествия
Число жертв прорыва плотины в Бразилии увеличилось до 50 человек
Обновлено в 19:23
Спорт
Загитова заявила, что Тутберидзе поддержала её после неудачи на ЧЕ
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что её тренер Этери Тутберидзе оказала ей поддержку после неудачного выступления на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 16:01
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Из горящего жилого дома на юго-востоке Москвы спасли восемь человек
Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве, двоих из спасенных осматривают медики, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 18:17
Технологии
Цукерберг захотел объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger
Исполнительный директор и основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать работу интернет-мессенджеров WhatsApp, Facebook Messenger и сервиса обмена сообщениями Instagram.
Обновлено в 10:47
Политика
Сенат США проголосовал за приостановку шатдауна
Сенаторы США единогласно проголосовали за приостановку шатдауна на 35 дней.
Обновлено в 17:39
Наука
Ученые рассказали об опасности для здоровья работы в ночные смены
Недостаток сна в ночное время ведет к повреждению структуры ДНК, выяснили ученые из Гонконгского университета.
Обновлено в 17:40
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Политика
Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться
Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.
Обновлено в 14:32
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Общество
В нацпарке США аллигаторы вмерзли в лед
В американском национальном парке Shallotte River Swamp Park, расположенном в штате Северная Каролина, аллигаторы вмерзли в лед.
Обновлено в 18:24
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Италии вертолет столкнулся с самолетом
В Италии в результате столкновения вертолета и туристического самолета погибли четыре человека.
Обновлено в 11:45
Футбол
Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:3
"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Арсенал" в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:1). В составе хозяев единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг, а у гостей отличились Алексис Санчес, Джесси Лингард и Антони Марсьяль.
Обновлено в 16:53
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы
"По адресу Шоссе Энтузиастов, 31М произошел пожар в ресторане на площади 150 кв. м Из здания были эвакуированы 20 человек, информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:02
Культура
Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле
Обновлено в 00:48
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Общество
Немецкие СМИ раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда
Празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии, об этом говорится в статье журналистки Зильке Бигальке, опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Обновлено в 18:31
Происшествия
СК опубликовал видео допроса подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ
Обновлено в 08:16
Политика
Лукашенко лично заявил Мадуро о своей поддержке
Обновлено в 15:49
Общество
СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге
Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30
Происшествия
По факту двух взрывов на северо-востоке Китая возбуждено дело
По факту двух взрывов в городе Чанчунь на северо-востоке Китая, в результате которых один человек погиб и один получил травмы, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
ФАС доработает законопроект о предустановке российских приложений
Федеральная антимонопольная служба России доработает законопроект о предустановке приложений отечественного производства на смартфоны и другие гаджеты.
Обновлено в 13:53
Общество
Почти 30% выпускников не нашли работу за год после окончания вузов
В первый год после окончания вузов 28% выпускников не трудоустроились в России в 2018 году, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 08:00