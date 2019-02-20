Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 74,68 рубляРИА Новости 20 февраля в 06:51
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 13,35 копейки - до 74,6816 рубля, курс доллара уменьшился на 34,54 копейки - до 65,8568 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину
В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Политика
Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы
Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку над территорией России
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией.
Обновлено в 17:58
Политика
Порошенко заявил, что говорить с Путиным можно только «с позиции силы»
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил в эфире Fox News, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно только «с позиции силы».
Обновлено в 19:43
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН
Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Спорт
Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Обновлено в 07:58
Происшествия
Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании
Исполнителю известной песни "I belive I can fly" американскому певцу Ар Келли (Роберт Келли) прокуратура Чикаго предъявила обвинения в изнасиловании.
Обновлено в 19:45
Кино
В Париже назвали лауреатов «Сезара»
В Париже прошла 44-ая церемония вручения кинопремии "Сезар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:25
Культура
Порошенко причислил Малевича к художникам «украинского авангарда»
Президент Украины Петр Порошенко назвал российского художника польского происхождения Казимира Малевича представителем «украинского авангарда».
Обновлено вчера в 23:58
Политика
США и Китай договорились по валютному регулированию
Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В Минобороны заявили о приближении самолёта Швеции к границам России
Истребитель Вооружённых сил России Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта «Гольфстрим» ВВС Швеции.
Обновлено в 16:00
Политика
Россия призвала Совбез ООН немедленно отреагировать в случае провокации в Венесуэле
Постпред РФ Василий Небензя напомнил коллегам по ООН, что 23 февраля США, по мнению российской стороны, могут организовать в Венесуэле провокации под видом оказания гуманитарной помощи.
Обновлено в 18:57
Политика
Президент Судана ввел режим ЧП на территории всей страны
Президент Судана Омар аль-Башир заявил в пятницу о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и роспуске правительства.
Обновлено в 15:22
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение
Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Авто
Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России
Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Обновлено в 08:29
Энергетика
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Общество
Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год
В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину
Обновлено в 08:33
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала Нацгвардии
«Местные жители удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением», — написал депутат в Twitter.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии
Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53