Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 71,72 рубляРИА Новости 24 апреля в 07:42
Официальный курс евро на четверг снизился на 3,03 копейки — до 71,715 рубля, курс доллара увеличился на 18,92 копейки — до 63,9798 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:54, Ашберн
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В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
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Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
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Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт по указанию из Сирии боевик
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Нальчике бывшего бомбиста баксанской бандгруппы, члена «Исламского государства»*, который планировал теракт.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции
Обновлено в 10:53
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
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Происшествия
Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали
В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
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Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
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Российские паспорта для ДНР и ЛНР вызовут новые санкции
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 10:15
Политика
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака
В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и Ираке был убит 1291 мирный житель.
Обновлено вчера в 17:29
Кино
Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов
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Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
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Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал возможное возвращение Александра Попова в команду, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.
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Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года
Московский ЦСКА сегодня, 26 апреля, продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом.
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Nord Stream 2 AG наносит ответный удар
В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
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Умерла 37-летняя звезда сериала «Мост» Стефани Шерк
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Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери
Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
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Ветераны получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы
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