Официальный курс евро на 5 апреля подрос до 73,4 рубляDP.RU 04 апреля в 06:59

Официальный курс евро, установленный Центробанком на пятницу, 5 апреля, вырос на 24,98 копейки, до 73,4223 рубля. Курс доллара поднялся на 16,42 копейки и составил 65,3281 рубля.

Официальный курс евро на 5 апреля подрос до 73,4 рубля

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