Финансы
Официальный курс евро на 5 апреля подрос до 73,4 рубляDP.RU 04 апреля в 06:59
Официальный курс евро, установленный Центробанком на пятницу, 5 апреля, вырос на 24,98 копейки, до 73,4223 рубля. Курс доллара поднялся на 16,42 копейки и составил 65,3281 рубля.
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Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Фарфан тренируется в общей группе и готов сыграть с «Зенитом»
В текущем сезоне Фарфан провел 23 матча за железнодорожников, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии
Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Экономика
«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»
В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов
Сбербанк и Московский кредитный банк временно ограничивали прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в части банкоматов.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Зеленский сдал анализы для дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сдал анализы на алкоголь и наркотики в одной из частных клиник Киева.
Обновлено вчера в 02:21
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Заворотнюк помолодела после прибавления в семье
Актриса впервые за долгое время вышла в свет Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк не так давно утвердилась в статусе многодетной мамы — на свет появился третий ребенок актрисы, девочка по имени Мила.
Обновлено вчера в 08:02
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля
Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено вчера в 18:48
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Единоборства
Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено вчера в 13:09
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Лейбористы призвали Мэй пересмотреть условия Brexit
Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала главу правительства страны Терезу Мэй пересмотреть условия соглашения с ЕС по Brexit, чтобы получить поддержку парламента.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
В Москву придет потепление до 13 градусов
Потепление до 9–13 градусов придет в Москву в начале следующей недели, сообщил 5 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 20:11
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11