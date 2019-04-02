Финансы

Официальный курс евро на 3 апреля снизился до 73,32 рубляDP.RU вчера в 06:51

Официальный курс евро, установленный Центробанком на среду, 3 апреля, снизился на 18,05 копейки, до 73,3162 рубля.
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Официальный курс евро на четверг снизился до 73,17 рубля

РИА Новости07:10

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Росбалт07:52

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Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтра

РБК07:09

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ПРАЙМ06:40

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru07:15

Банк России снизил на 4 апреля курс доллара до 65,16 рубля

ТАСС06:31
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
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В Японии снова арестован Карлос Гон

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От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
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Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
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Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
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Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года

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