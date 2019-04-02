Финансы
Официальный курс евро на 3 апреля снизился до 73,32 рубляDP.RU вчера в 06:51
Официальный курс евро, установленный Центробанком на среду, 3 апреля, снизился на 18,05 копейки, до 73,3162 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:37, Ашберн
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Политика
МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу
В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:34
Политика
В США заявили, что продолжат убеждать ФРГ изменить позицию по «Северному потоку - 2»
Администрация президента США Дональда Трампа не оставит попыток убедить Германию изменить свою позицию по проекту "Северный поток - 2". Эту позицию обозначила руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер, выступая в среду в Вашингтоне на мероприятии в рамках конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.
Обновлено в 18:29
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Политика
Помпео назвал действия Турции в Сирии разрушительными
Односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 18:55
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Политика
Эксперт телеканала Fox News стала главой пресс-службы госдепа США
Новым начальником пресс-службы госдепартамента США назначена эксперт в области нацбезопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус.
Обновлено в 20:09
Общество
Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца
Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 16:38
Здоровье
В Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова
Главный санитарный врач страны навестит в больнице Хасавюрта пациентов с острой кишечной инфекцией Сегодня, 3 апреля, в Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Экономика
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено в 13:21
Футбол
Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
Обновлено в 16:26
Политика
Путин на лимузине Aurus въехал в цех нового завода Mercedes-Benz
Президент РФ Владимир Путин прибыл на открытие завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 07:13
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Кино
Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар»
Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.
Обновлено в 13:15
Общество
В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова
Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:12
Хоккей
Никитин: «Сегодня СКА победил за счёт мастерства»
По окончании четвёртого матча полуфинальной серии КХЛ СКА - ЦСКА главный тренер гостей Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика
В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике
Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны
Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10