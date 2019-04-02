Официальный курс евро на 3 апреля снизился до 73,32 рубляDP.RU вчера в 06:51

Официальный курс евро, установленный Центробанком на среду, 3 апреля, снизился на 18,05 копейки, до 73,3162 рубля.

Официальный курс евро на 3 апреля снизился до 73,32 рубля

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